Gestione digitale delle informazioni: da Kyocera arriva DocuWare

Un sistema di gestione documentale per la gestione professionale dei contenuti aziendali

KYOCERA Document Solutions, specialista in soluzioni documentali per l’ufficio, ha annunciato una nuova soluzione di gestione documentali integrata per il workflow digitale: Docuware.

Docuware offre un sistema di Enterprise Content Management (ECM) professionale integrato all’interno dell’infrastruttura It dell’azienda, in grado di automatizzare, ottimizzare e condividere i processi aziendali. Base di partenza dell’ECM è l’archiviazione strutturata delle informazioni in un pool centralizzato e sicuro sotto ogni profilo, nonché la loro indicizzazione. Docuware è pensata per facilitare la distribuzione e l’archiviazione dei documenti e supporta le aziende a organizzare e gestire il flusso delle informazioni tramite i sistemi multifunzione KYOCERA.

L’archiviazione automatica delle informazioni aziendali avviene sulla base di criteri impostati per singoli utenti o dipartimenti, indipendentemente dall’origine o dal formato delle informazioni stesse (SAP, email, ERP, CRM, Data Base, documenti cartacei etc.). Tutte le informazioni correlate riguardanti un cliente, un progetto o un processo di business sono rese disponibili in pochi secondi e ogni utente, previa autorizzazione, ha la possibilità di accedere alle stesse in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione fissa o mobile (smartphone o tablet).

DocuWare è disponibile tramite un modello di licenze flessibile e dispone di vari moduli funzionali, che meglio si adattano alle modalità di lavoro e alle esigenze delle aziende, siano esse di medie o grandi dimensioni.

La versione “On Premise”, su server locale, prevede la possibilità di utilizzo di moduli diversi, rendendo la piattaforma scalabile e componibile, mentre la versione “Cloud” mette a disposizione tutti i moduli e relative funzionalità all’interno della licenza stessa.

Sono evidenti i vantaggi per gli utenti, che tramite la gestione digitale dei documenti, possono archiviare, indicizzare e proteggere i documenti da perdite, danneggiamenti o utilizzi non autorizzati.