VoipVoice organizza il primo Partner Meeting in Sicilia

Il 28 aprile a Catania oltre 25 aziende siciliane parteciperanno alla giornata di formazione e tecniche di vendita dedicata al mondo VoIP

VoipVoice, Provider VoIP Business Oriented, per la prima volta dà appuntamento alle aziende del territorio siciliano che operano nel settore ICT al Partner Meeting organizzato per rafforzare i legami già esistenti con le imprese locali e stringerne di nuovi, aprendosi a un territorio in evoluzione in campo tecnologico. La Sicilia è la regione del sud maggiormente orientata verso il mondo dell’Information and Communications Technology, con un incremento dell’uso della banda larga del 4% nell’ultimo anno e con una costante crescita di start up innovative radicate sul territorio, che necessitano di strutture e servizi all’avanguardia per essere competitive nello scenario economico attuale (dati Assinform).

Per le aziende invitate sarà un momento risolutivo, di confronto e di scambio, un’intera giornata dedicata ai partner siciliani per incrementare i numeri del mercato e sviluppare nuove strategie. Oltre a presentare VoipVoice nei numeri, nei progetti e negli obiettivi, è l’occasione per gli addetti ai lavori per partecipare al workshop formativo di Simone Terreni, Managing Director VoipVoice, sulle tecniche di vendita per i servizi VoIP

“La Sicilia è una regione che negli ultimi anni è stata motivo di grande soddisfazione per VoipVoice – spiega Simone Terreni – Si tratta della nona regione in termini di fatturato con un potenziale di sviluppo incredibile. Le moderne infrastrutture che in questo momento sono in corso di trasformazione saranno presto di supporto per noi e per il nostro VoIP. Abbiamo deciso di partire proprio dalla Sicilia perché vi sono partner importanti che oltre a essere supportati devono essere anche incentivati per rendere ancora più competitiva la loro regione”.

L’incontro si terrà nei locali delle Cantine Nicosia di Trecastagni e sarà anche l’occasione per una visita guidata alle cantine.