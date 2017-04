Da Panasonic un nuovo sistema modulare di videocitofonia basato su IP

Il nuovo sistema IP verrà presentato in anteprima all’ IFSEC 2017, dal 20 al 22 giugno presso ExCeL a Londra

Panasonic presenta sul mercato il nuovo modello di videocitofono VL-VN1900. Basato su IP, è utilizzabile in abbinamento con un’ampia gamma di dispositivi di sicurezza, quali telecamere di videosorveglianza collegate in rete, telefoni SIP e videoregistratori, per una configurazione in kit che assicura il miglior monitoraggio di ambienti e persone.

Grazie al PoE (Power over Ethernet), il sistema può essere collegato tramite cavo singolo, per una notevole semplificazione e riduzione dei costi nell’installazione. Il VL-VN1900 supporta fino a 2.000 dispositivi SIP tramite la connettività PoE standard, semplicemente integrando un quadro di controllo.

Ye-Un Lee, Marketing Manager di Panasonic Video Intercom, afferma: “In molti edifici moderni i cablaggi IP risultano già predisposti come trunk di linee e ciò consente di installare i sistemi video interfono IP in modo davvero semplice. Questo sistema basato su IP risponde alle esigenze dei grandi condomini e complessi residenziali molto affollati, in quanto permette di supportare simultaneamente numerose configurazioni, a differenza dei sistemi analogici ad oggi in commercio. Per i complessi edilizi più grandi, infatti, l’IP rappresenta un notevole progresso, poiché consente di utilizzare molti più dispositivi di sicurezza contemporaneamente”.

Il sistema inoltre è corredato da un innovativo monitor di controllo, il VL-MN1000. Il Monitor touchscreen LCD da 7” è in grado di connettersi a una telecamera IP Panasonic ed integra avanzati dispositivi di blocco elettronici, progettati per effettuare il controllo accessi direttamente da schermo.

Il nuovo sistema video citofono IP include, inoltre, una serie di lobby station da posizionare sulle porte e nell’atrio degli edifici, ognuna con telecamera grandangolare e lettore RFID che supporta fino a cinque schede di accesso per ciascun residente.

La particolare modalità Reception consente di dirottare tutte le chiamate indirizzate alle singole residenze verso la reception, garantendo la serenità degli abitanti del condominio, soprattutto nelle ore notturne.

È inoltre disponibile nel nuovo sistema un’ampia gamma di funzionalità di registrazione audio e video, nonché di immagini statiche.

Il nuovo sistema IP verrà presentato in anteprima ad un gruppo selezionato di rivenditori e utenti finali durante una sessione Launch & Learn, in occasione di IFSEC 2017, dal 20 al 22 giugno presso ExCeL, Londra.