Nuovo Access Point da WatchGuard

By

WiFi sicuro e ad alte prestazioni anche in ambienti outdoor

WatchGuard Technologies, produttore di soluzioni di sicurezza di rete avanzate, lancia il nuovo AP322, un access point (AP) cloud-ready ad elevate prestazioni per ambienti outdoor. Dotato di una robusta custodia con grado di protezione IP67 con supporto MIMO 3X3 e 802.11ac, estende i benefici della soluzione WatchGuard Wi-Fi Cloud agli ambienti esterni e risulta ideale per stadi, scuole, locali e aree commerciali all’aperto, aree esterne degli hotel come le piscine ecc.

“Wi-Fi Cloud fornisce il set più completo di funzionalità nella sua fascia di prezzo, inclusi una soluzione brevettata di Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), strumenti di marketing e funzioni di analitica basate sulla posizione – ha dichiarato Ryan Orsi, Direttore delle soluzioni di Wi-Fi sicuro in WatchGuard Technologies -. Con l’aggiunta di AP322, stiamo aiutando i clienti a estendere sicurezza e prestazioni anche agli ambienti outdoor. Ora è disponibile un pacchetto completo e vantaggioso per quelle organizzazioni che vogliano semplificare l’implementazione, la gestione e la sicurezza delle loro reti Wi-Fi interne o esterne”.

WatchGuard AP322 offre due bande radio simultanee a 5 GHz e 2.4 GHz, con data rates rispettivamente fino a 1.3 Gbps e 450 Mbps. Questa connessione ad alta velocità fornisce download più veloci e prestazioni Internet più responsive. Con 3 flussi spaziali (MIMO 3×3), offre una maggiore larghezza di banda e più alte prestazioni per grandi gruppi di utenti che accedono contemporaneamente al servizio. Due porte gigabit Ethernet consentono di aggiungere un ulteriore AP per un servizio esteso, e il supporto per PoE+ offre una facile installazione.