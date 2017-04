Top Doctors rafforza la propria internazionalizzazione

La società ha recentemente ottenuto un finanziamento di capitale straniero di serie C del valore di 3 milioni di euro, che riserverà interamente allo sviluppo della propria strategia di espansione internazionale ed al consolidamento come impresa globale

Top Doctors annuncia un nuovo investimento pari a 3 milioni di euro volto al rafforzamento della propria strategia di internazionalizzazione e di sviluppo tecnologico. La piattaforma digitale, specializzata nell’identificazione di medici e centri medici di prim’ordine al mondo, in soli 4 anni si è insediata in ben 7 paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Cile, Messico, Colombia – ed è presente negli Stati Uniti grazie al partner americano Castle Connolly America´s Top Doctors, attivo nella selezione dei medici da oltre 25 anni, con sede a New York. Inoltre, si è posizionata tra le 10 imprese digitali europee healthcare che fatturano più di 3 milioni di euro all’anno, secondo uno studio realizzato dall’Unione Europea attraverso la società di consulenze eHealth Hub.

Per proseguire con la propria strategia di consolidamento come impresa globale, aumentando il numero di mercati in cui opera e con l’obiettivo di continuare ad investire su nuove tecnologie all’avanguardia, Top Doctors ha ricevuto il sostegno del fondo di investimento AddVenture attraverso un ciclo di finanziamento di serie C che ha permesso all’impresa di riacquisire le partecipazioni della Societat d’Inversió dels Enginyers (Fons Enginyers), fondo gestito da Enginova (COEIC/AEIC) e Banc Sabadell, che disinveste ottenendo un ROI positivo dopo l’ingresso nella società avvenuto nel 2015.

“Si apre ora una nuova fase di crescita”, assicura Alberto E. Porciani, CEO di Top Doctors Europa e America Latina. “Continueremo a rafforzare la nostra leadership a livello internazionale, per estendere l’accesso ai migliori medici del mondo ad un sempre maggior numero di pazienti. Per vincere questa ambiziosa sfida investiremo con forza sulle nuove tecnologie, adattando servizi di telemedicina ed ottimizzando la nostra nuova APP medica”.

Lo scorso mese di febbraio Top Doctors ha presentato la nuova APP medica in occasione dell’ultima edizione del Mobile World Congress. L’applicazione dispone di un sistema innovativo di valutazione dei sintomi del paziente che offre all’utente una pre-diagnosi istantanea con un’affidabilità superiore al 90% e fornisce, inoltre, l’opportunità di comunicare, attraverso messaggi privati, con un dottore di prim’ordine esperto nella patologia pre-diagnosticata. Il sistema di valutazione dei sintomi è stato approvato come dispositivo di classe 1. Attraverso l’applicazione l’utente può accedere a tutti i servizi che l’impresa mette a disposizione, come il sistema di prenotazione online in tempo reale che offre al paziente la possibilità di richiedere un appuntamento in qualsiasi momento, 365 giorni l’anno.