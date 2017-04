Nuovo programma di certificazione per i partner di Axway

Saper cogliere il valore a partire da una vasta serie di fonti dati è sempre più importante per soddisfare le esigenze mutevoli e crescenti dei clienti. Axway, a catalyst for transformation, in occasione dell’Axway Partner Summit 2017 presenta il nuovo Axway Certified Partner Program, una serie di iniziative di abilitazione tecnologica che certificano le competenze […]

Saper cogliere il valore a partire da una vasta serie di fonti dati è sempre più importante per soddisfare le esigenze mutevoli e crescenti dei clienti. Axway, a catalyst for transformation, in occasione dell’Axway Partner Summit 2017 presenta il nuovo Axway Certified Partner Program, una serie di iniziative di abilitazione tecnologica che certificano le competenze dei partner sui prodotti Axway per supportare customer experience rivoluzionarie, sostenendo allo stesso tempo il successo dei propri clienti.

Dopo aver acquisito 90 nuovi partner a partire dal 2016, Axway sceglie di aiutarli a essere più competitivi con il lancio di un nuovo sistema di learning management che permetterà ai partner di partecipare a corsi di formazione online sui prodotti, in base alle loro esigenze, presso la propria sede, senza necessità di trasferte o di costi aggiuntivi. Ulteriori dettagli sull’Axway Certified Partner Program saranno svelati nel corso del Partner Summit, ma possiamo anticipare fin da ora che l’API Management sarà la prima funzionalità della piattaforma Axway AMPLIFY per la quale sarà avviato il programma di certificazione dei partner.

Nel corso dell’evento, saranno inoltre annunciati i dettagli dell’acquisizione di Syncplicity, azienda attiva nel settore delle soluzioni EFSS. I partner scopriranno così come sia possibile ampliare la propria offerta includendo Syncplicity e come questa soluzione sia complementare alla piattaforma Axway AMPLIFY. Inoltre, durante il summit, alcuni partner si aggiudicheranno una sottoscrizione gratuita di un anno a Syncplicity Enterprise Edition per un massimo di 50 utenti.

Il Summit permetterà ai partner di Axway di scoprire anche come utilizzare al meglio la rivoluzionaria piattaforma Axway AMPLIFY per integrare in tutta semplicità e rapidità volumi straordinari di dati sui clienti e utilizzare tali dati per sostenere una customer experience di valore rispetto a tutte le interazioni fisiche e virtuali.

L’Axway Partner Summit si terrà il 1 maggio in America ed il 17 e 18 giugno in EMEA.