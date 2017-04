Mediacam si affida alle soluzioni 4K e IP Live di Sony per le grandi produzioni TV

La service company italiana pioniera nell’utilizzo di queste nuove tecnologie si dota di un OB van nativo 4K

Mediacam, service company italiana, già nota come Telecinema, che da oltre 35 anni opera nelle riprese in studio dei format di intrattenimento e nelle produzioni live di eventi sportivi, ha deciso di rispondere alle nuove esigenze delle media company adottando le soluzioni Sony per dare vita a un ambiente di produzione già pronto per l’IP Live. Grazie al supporto di Sony, Mediacam è impegnata nella realizzazione di un nuovo mezzo mobile nativo IP e 4K.

“Con l’arrivo delle soluzioni in 4K e della infrastruttura IP i mezzi mobili cambiano totalmente i concetti di utilizzo delle risorse tecnologiche e in questa prospettiva stiamo realizzando un OB nativo IP e 4K. A sostegno della scelta innovativa, c’è la constatazione che realizzare un upgrade degli attuali OB non è la scelta migliore per evidenti limitazioni strutturali del vecchio “HD” – ha commentato Massimiliano Tonti, CEO di Mediacam -. L’IP Live rappresenta un cambiamento radicale nell’organizzazione del mezzo, dalla tecnica al workflow, e che tocca anche gli aspetti degli spazi operativi. Da qui nasce la decisione di investire per la realizzazione di un nuova regia in grado di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato. Un OB van concettualmente rivoluzionario e dotato di tecnologie all’avanguardia che ci permetta di confrontarci alla pari con competitor molto forti e di crescere sui mercati internazionali”.

“L’ingresso della infrastruttura IP segna il passo di una transizione tecnologica che sempre più spesso si mette al servizio della creatività, proponendo un’efficienza produttiva mai vista: si centralizzano le risorse che, come per il mondo IT, si destinano alla maggiore funzionalità richiesta migliorando le performance laddove necessario”, ha affermato Benito Mari, Sales Manager Italy, Media Solutions, Sales & Marketing Group di Sony Professional Solutions Europe.

La soluzione Sony acquisita da Mediacam, sarà sfruttata per le grandi produzioni italiane ed estere, rappresentanti il 40% del fatturato della società romana. Durante le grandi produzioni live, l’azienda sarà in grado di ridurre i costi potendo anche controllare le funzioni da remoto.

Grande libertà di produzione con Sony 4K, pay per use

La licenza software di attivazione 4K on demand di Sony ha consentito a Mediacam di sperimentare già per alcuni clienti la produzione in Ultra HD HDR su richiesta. “Il nostro impegno per realizzare dei trial in 4K mentre ci trovavamo nella location per la produzione HD, è stato semplice ed immediato. Infatti, da un giorno all’altro abbiamo potuto attivare la licenza online: scaricato il codice, tempo un’ora e la telecamera era avviata. È un vantaggio molto importante che consente ai nostri clienti di avere la massima flessibilità anche in rapporto ai costi di produzione”, ha dichiarato Massimiliano Tonti.

La Soluzione Scelta

Le 10 system camera HDC-4300 di Sony scelte da Mediacam permettono la produzione flessibile dei contenuti in 4K, HD, HDR (High Dynamic Range) e super slow motion, offrendo un pieno controllo sui contenuti e un ottimo ritorno sull’investimento. Le 10 system camera HDC-4300 di Sony combinate con le HDCU-4300 offrono agli operatori OB una BPU/CCU flessibile e compatta per le operazioni IP avanzate in 4K/HD HDR. In più i nuovi viewfinder HDVF-L750 di Sony, dei grandi pannelli LCD Full HD 1920 x 1080 da 7″, permettono una messa a fuoco più semplice e precisa, con un rapporto di contrasto pari a 1000:1, una migliore visualizzazione dell’immagine in applicazioni outside broadcast live, un monitoraggio completo dell’immagine per un controllo dell’esposizione molto preciso e, non da ultimo, consente di verificare le sorgenti video esterne sul campo.

Il touch panel e gli interruttori ad accesso diretto dei 10 pannelli di controllo remoto con joystick RCP-1500 di Sony, che fanno parte dell’investimento tecnologico di Mediacam, sono ideali per gestire diverse operazioni della telecamera, mentre le unità di conversione HDR HDRC-4000 di Sony assicurano una produzione simultanea in HDR/SDR. L’unità può convertire una serie di segnali video, tra cui 4K HDR “SR-Live” (S-Log3, BT.2020), HD HDR, 4K SDR e HD SDR potendo convertire nelle varie curve BT-2100. La funzione AIR (Artistic Intent Rendering) Matching mantiene fedelmente l’intento artistico del produttore in qualsiasi formato di distribuzione, garantendo al contempo una maggiore efficienza del workflow. A completamento dell’investimento anche 2 monitor LED Bravia 4K HDR da 65”, gli FW-65XE9001 di Sony, dalla sbalorditiva dinamica e risoluzione delle immagini.