UPS Socomec con tecnologia agli ioni di litio per la protezione degli impianti di JSR Micro N.V.

Li-Ion Capacitor UPS protegge l’impianto di processo chimico e il sistema di produzione di aria compressa di JSR Micro N.V. da interruzioni frequenti

Le interruzioni della rete elettrica, di durata compresa tra pochi secondi e alcuni minuti, possono provocare danni, perdite di produzione e un aumento dei costi per le applicazioni e i processi sensibili alle interruzioni di breve durata. Per garantire la massima disponibilità e durata di vita utile delle batterie, l’alimentazione elettrica deve essere protetta da UPS con un sistema di accumulo dell’energia potente e con un brevissimo tempo di ricarica, che richiedano poca manutenzione e che dispongano di un monitoraggio costante.

L’azienda JSR Micro N.V. necessitava di protezione da tutte le possibili interruzioni di alimentazione elettrica per un impianto di processo chimico e per un compressore che eroga aria compressa a un impianto di produzione di sostanze chimiche.

Sia l’impianto di processo chimico che il compressore sono molto sensibili ai buchi di tensione di breve durata, dell’ordine di secondi, in grado di provocare interruzioni del processo, perdite di produzione e un aumento dei costi. JSR Micro N.V. ha scelto di proteggere tali applicazioni critiche sensibili con Li-Ion Capacitor UPS di Socomec, soluzione UPS con sistema di accumulo di energia con condensatori agli ioni di litio specificamente progettata per proteggere applicazioni che richiedono un periodo di autonomia compreso tra alcuni secondi e alcuni minuti e per salvaguardare i processi sensibili a frequenti micro-interruzioni di processo. La soluzione garantisce a queste applicazioni la massima disponibilità e affidabilità dell’alimentazione.

La soluzione progettata per JSR Micro N.V.

• Un sistema Li-Ion Capacitor UPS dimensionato per un carico da 80 kW

• Autonomia garantita da celle di condensatori agli ioni di litio (LIC) prodotte da JM Energy Corporation e assemblate in moduli da Endurance EAS Elettronica

• Un sistema in grado di fornire un’autonomia di due minuti e di consentire l’aggiunta di carichi supplementari senza alterare la protezione garantita dall’UPS.

I vantaggi di Li-Ion Capacitor UPS

• Minor calore generato rispetto a un normale sistema UPS con autonomia elevata fornita da batterie VRLA (batterie ermetiche al piombo acido regolate da valvola di sicurezza).

• I condensatori agli ioni di litio sono immuni da problemi legati alle brevi interruzioni dell’alimentazione, al contrario della batterie VRLA che non sono in grado di sostenerle, richiedendo, inoltre, una manutenzione annuale.

• Soluzione altamente affidabile e che garantisce prestazioni ottimali in tutte le condizioni operative critiche, richiedendo allo stesso tempo una manutenzione estremamente ridotta.

• Elevatissima densità di potenza in un ingombro ridotto, che consente di salvare spazio nell’ambiente di produzione, dove l’utilizzo efficiente di ogni metro quadrato è davvero importante.

• Ricarica completa dei blocchi di condensatori agli ioni di litio in pochi minuti che assicura massima disponibilità e protezione totale dai cali di tensione di breve durata.

• Il sistema può essere installato in modo sicuro in un locale normale senza alcun controllo di temperatura, umidità o polvere, mentre le batterie VRLA richiedono una ventilazione speciale, se installate in ambienti chiusi per evitare di generare idrogeno.

• Il sistema di monitoraggio “cell-to-cell” integrato offre un controllo continuo per prevenire guasti imprevisti e ridurre il numero di interventi di manutenzione.

• Scariche parziali e/o frequenti non costituiscono una minaccia per il sistema, in quanto non sensibile alle interruzioni di alimentazione regolari o impreviste.