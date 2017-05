JDA offre nuovi livelli di visibilità della supply chain con TransVoyant

L’integrazione riguarderà le soluzioni JDA Demand, JDA Manufacturing Planning e JDA Fulfillment, promuovendo una visibilità end-to-end lungo tutta la supply chain

Con l’affermarsi di supply chain consumer-centric diventa fondamentale disporre di livelli superiori di agilità, fluidità e reattività, e di una visibilità completa lungo la supply chain. Per affrontare questa sfida JDA Software Group, ha annunciato l’integrazione nella propria offerta della tecnologia del partner TransVoyant, che prevede l’analisi avanzata in tempo reale dei big data raccolti da sensori, radar, smartphone, satelliti, GPS, telecamere e altri dispositivi, per generare informazioni predittive in tempo reale, migliorando le performance della supply chain. Sfruttando informazioni relative a meteo, notizie, eventi locali, social media e disastri naturali, TransVoyant migliora l’equilibrio tra domanda e offerta, evitando interruzioni lungo la supply chain. Offre inoltre informazioni accurate sull’arrivo effettivo di una spedizione rispetto a quello stimato, sui vettori, le vie o le rotte da utilizzare o evitare e sugli ordini a rischio a causa di potenziali problematiche con i fornitori.

“In una strategia avanzata di visibilità end-to-end della supply chain è fondamentale disporre di una visibilità in tempo reale. Per questo motivo, nell’ultimo anno abbiamo collaborato con TransVoyant per integrare potenti capacità nell’offerta JDA Transportation Management – ha dichiarato Fabrizio Brasca, Vicepresidente, Solution Strategy, Intelligent Fulfillment, di JDA -. Stiamo estendendo queste funzionalità alle soluzioni di Forecasting, Replenishment e Manufacturing di JDA per aiutare i clienti a sincronizzare le risorse di pianificazione e le scorte con le attività del mercato e dei fornitori. Nelle attuali supply chain multidimensionali, è essenziale prevedere piani ottimali di produzione e fulfillment guardando contemporaneamente al futuro per una migliore pianificazione. Insieme, offriamo una potente combinazione: visibilità predittiva avanzata abbinata alla capacità di agire rapidamente e prendere decisioni in tempo reale, per ottenere risultati immediati”.

L’intento di JDA è quello di creare un ecosistema complementare per supportare una visibiltà completa della supply chain con l’integrazione di nuove capacità di TransVoyant in JDA Demand, JDA Manufacturing Planning e JDA Fulfillment, migliorando il servizio clienti, la customer experience, la gestione scorte in termini di movimentazione e disponibilità.