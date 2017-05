Il cinema secondo NEC

Il proiettore laser 4K RGB NC3540LS con tecnologia di sorgente di luce laser IPG è ideale per schermi cinematografici di grandi dimensioni, parchi divertimenti, rental e staging, realtà virtuale e design industriale

NEC Display Solutions Europe ha annunciato il lancio del nuovo proiettore top di gamma con sorgente di luce a fibre laser IPG Photonic, NC3540LS. Si tratta di un modello 4K RGB con un ampio spazio colore (Rec 2020) per cinema con schermi di grandi dimensioni (fino a 32 m di base). Il nuovo proiettore NC3540LS garantisce una luminosità di 35.000 lumen.

“Nel modello di business del cinema digitale, l’elemento essenziale risiede nel creare un’eperienza visual straordinaria per lo spettatore, massimizzando l’operatività del proiettore e minimizzando i tempi morti – commenta Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division -. Grazie alla luce laser RGB priva di sfocature ed alla risoluzione 4K, il proiettore per cinema NC3540LS garantisce un’esperienza cinematografica assolutamente immersiva, regalando immagini vibranti e ricche di dettagli anche con film in 3D. Inoltre, la tecnologia di fonte di luce laser si traduce in una grande robustezza, che protegge il proiettore da eventuali guasti, riduce i tempi morti ed assicura elevata affidabilità, operatività priva di manutenzione ed un evidente tornaconto economico”.

Per completare il quadro dei vantaggi, va sottolineato che l’NC3540LS offre ampia flessibilità per soluzioni tailor-made. La testa del proiettore è connessa attraverso un tubo in fibre alla sorgente laser, consentendo di installare la testa del proiettore con flessibilità e beneficiando del ridotto rumore della ventola. In più, l’elevatissimo livello di luminosità è scalabile dal 30 al 100%, così come le possibilità di installazioni in stacking, che raddoppiano la luminosità in uscita.

Ampie anche le possibilità di connessione, che consentono alle sale cinematografiche di utilizzare il proiettore anche per finalità non cinematografiche, come presentazioni aziendali o eventi sportivi.