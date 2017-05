Centro Computer: servizi per le aziende

In costante crescita l’adozione da parte dei clienti del supporto in outsourcing assicurato dal system integrator, nella gestione di apparati e dispositivi hardware e software

La proposta delle soluzioni Fleet e l’erogazione dei servizi Managed Service Provider di Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni It per le aziende, sono cresciute del 26% rispetto all’anno precedente. In particolare, l’intero comparto dei servizi oggi erogati dall’azienda contribuisce al 20% dell’intero fatturato prodotto, che nel 2016 si è attestato a 36 milioni di euro.

Le soluzioni Fleet e i servizi MSP permettono ai clienti di Centro Computer di beneficiare dei vantaggi della formula di canoni operativi mensili, senza l’onere di dover acquistare postazioni e apparati, con la massima disponibilità di utilizzo, assistenza e manutenzione.

I servizi offerti

La gamma di servizi offerti comprende numerose aree operative, tra le quali Fleet Management, per la gestione e il monitoraggio di PC desktop e portatili; Print Fleet Management per la gestione e il monitoraggio proattivo delle stampanti multifunzione inclusi i consumabili; Mobility Fleet Management per la gestione degli apparati mobili come smartphone, tablet e i portatili 2 in 1 di nuova generazione; CCasir (MSP), servizi integrati remoti di gestione e monitoraggio in cloud di server, PC, dispositivi mobili, stampanti e software.

Grazie all’utilizzo di soluzioni cloud MSP per la gestione e l’erogazione dei servizi IT, si riducono fino al 30% i costi dei servizi informatici rispetto ai metodi tradizionali ed è possibile personalizzarli per rispondere alle differenti necessità richieste dal cliente. Il servizio di help desk eroga tutti i servizi di assistenza remota software in cloud su PC, dispositivi mobili, stampanti, reti e data center, sempre in modalità 7×24.

Il modello contrattuale

Nei contratti Fleet e MSP, i clienti pagano un canone mensile a un valore fisso, definito per dispositivo o per utente, come costo operativo, che consente loro di integrare nel contratto tutti i prodotti hardware, software e i servizi di help desk con l’assistenza remota illimitata e il canone del software o delle applicazioni per il desktop come Office 365, Exchange, CRM, Windows 10, Antivirus, Web Filtering e altri software.

Questo modello contrattuale permette alle aziende di mantenere aggiornata la propria infrastruttura e di incrementare contemporaneamente produttività e capacità di investimento, riducendo i costi per gli acquisti periodici di nuove soluzioni e di tutti gli oneri relativi, come la gestione della documentazione amministrativa e dei cespiti.

Servizi in crescita

I servizi che stanno crescendo maggiormente negli ultimi mesi sono quelli di Mobility Management, avviati nel 2015, a supporto dell’elevata diffusione di dispositivi mobili all’interno delle aziende, che stanno attraversando questo momento intenso di trasformazione digitale e rivoluzionando la vita professionale degli utenti.

L’obiettivo di tutti i contratti di Management di Centro Computer (MSP) è quello di permettere al cliente di trasformare i costi operativi in canoni mensili a canone fisso, all’interno di un budget predefinito, che si modifica mensilmente e secondo la dinamicità dell’azienda stessa. Grazie ai contratti MSP di Centro Computer, l’80% dei costi IT possono diventare costi fissi e flessibili nel tempo, con importi ridotti grazie alle economie di scala dei contratti.