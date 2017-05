Shoppermotion rivoluziona la vendita al dettaglio con Cloudera

La società spagnola crea un motore per la mappatura e analisi avanzate in tempo reale consentendo ad aziende e retailer di comprendere il percorso all’acquisto in-store e il comportamento dei consumatori

Shoppermotion sta utilizzando Cloudera Enterprise Data Hub per trasformare l’esperienza dei clienti all’interno del negozio. Con Cloudera Enterprise come piattaforma di gestione dei dati e di analisi avanzata, Shoppermotion ha creato un motore proprietario per la mappatura e l’analisi dei dati che consente a brand e retailer di comprendere e sfruttare al meglio il comportamento di acquisto in-store in tempo reale. Attraverso l’uso di dispositivi Internet of Things (IoT) incorporati in carrelli e cestini riservati ai clienti, Shoppermotion può aiutare i rivenditori a monitorare il percorso di ogni cliente all’interno del negozio, assicurandone allo stesso tempo la privacy.

La soluzione basata IoT per i clienti di Shoppermotion utilizza Cloudera Enterprise per inserire, memorizzare e analizzare facilmente i dati dei sensori in streaming in tempo reale. In ogni negozio supportato da Shoppermotion sono inseriti dei piccoli beacon all’interno dei carrelli e dei cestini per l’acquisto: questi trasmettono un segnale ogni secondo a dei sensori bluetooth installati a soffitto per monitorare l’acquirente mentre si muove nel negozio. I sensori acquisiscono dati sul comportamento dei clienti in tempo reale – quali corridoi percorrono per effettuare i propri acquisti, da quale direzione si avvicinano al corridoio e anche quanto tempo permangono di fronte ai diversi prodotti.

Tutte le informazioni relative a ogni negozio sono accessibili ai clienti di Shoppermotion all’interno di una dashboard di analisi personalizzata e facilmente accessibile, dove è possibile misurare il calo dei passaggi in ogni corridoio o i flussi di traffico in tutto il negozio e anche prevedere il picco degli acquirenti in fila alla cassa. Inoltre, i brand e i rivenditori possono utilizzare la tecnologia di Shoppermotion per confrontare i tassi di conversione di una promozione per i singoli tassi di conversione di un corridoio al fine di scoprire gli spazi migliori per eseguire campagne di marketing specifiche nel negozio.

“Cloudera ci fornisce una moderna piattaforma end-to-end di apprendimento automatico e un supporto leader del settore, che ci consente di risparmiare tempo e lavoro nelle attività di manutenzione e configurazione, in modo da poterci concentrare su ciò che più conta – fornire più valore ai nostri clienti e aiutarli a trasformare l’esperienza di acquisto”, ha dichiarato Marco Doncel, CTO di Shoppermotion.