Zyxel Tour 2017: obiettivo rivoluzionare il business

La prima delle 8 tappe si svolgerà a Milano il 23 maggio.

L’appuntamento Zyxel Tour 2017 parte carico di novità che potranno permettere di cambiare il punto di vista del proprio Business e dare inizio a un viaggio “spedito” alla conquista di appetibili opportunità e rinnovata professionalità che il mercato richiede: nuove prospettive e occasioni uniche per spingere oltre i confini strategici che caratterizzano le frontiere del mondo IT.

È così possibile, conoscere e approfondire tutte le possibili combinazioni scalabili di integrazione di Nebula, la nuovissima soluzione Cloud Zyxel per il networking che darà spazio a tipologie di management altamente competitive e che proietteranno verso un nuovo e più profondo modo di sviluppare il lavoro che ti circonda.

Zyxel da oltre quindici anni da’ appuntamento a quella parte dell’Italia che lavora per lo sviluppo, fornendo soluzioni prospettiche “evolutive”, e rimanendo sempre attento al canale e al suo fianco per favorire la continua ricerca di nuovi margini di crescita del Business. Il Tour 2017 interesserà tutte le zone nevralgiche da nord a sud della penisola, per condividere le ultime novità e semplificare la gestione dei servizi di rete sfruttando le risorse del Cloud che offre Nebula.

“Questa occasione nasce perché Zyxel intende continuare a essere il migliore alleato per il networking, e lo fa mettendo a disposizione dei propri Partner i migliori strumenti nel ramo IT in questo ambito e in quello della security” secondo Valerio Rosano, Country manager di Zyxel Communications Italy.

Tutto ciò è stato possibile grazie allo sviluppo della specifica piattaforma Nebula cloud-based, che rappresenta una delle novità per il 2017: questo sistema infatti consente di gestire dispositivi wireless, switch e security, andando così a rivoluzionare il Networking Management in tutta sicurezza per tutelare qualsiasi tipo di attività.

I servizi integrati sono una delle specialità di Zyxel, che ha fatto del Wi-Fi una risorsa fondamentale per fidelizzare i clienti e rafforzare il loro business: il brand infatti si è distinto per le proprie soluzioni professionali avviate nell’ambito Ho.Re.Ca., realizzate su misura per qualsiasi struttura ricettiva, e attualmente sta puntando sulle funzionalità personalizzate e progettate ad hoc per il settore Hospitality, creando così risposte a valore aggiunto alle esigenze del mondo alberghiero.

Zyxel quindi non tiene solo il passo ma cambia marcia rispetto al trend, rendendo più intuitiva la soluzione al punto tale da permettere di accedere e operare su qualsiasi apparato in ogni momento e da remoto.

L’appuntamento 2017 prevede anche il “Focus Security” : un territorio sempre più strategico, che recentemente è stato ridisciplinato e che vedrà l’entrata in vigore del Regolamento UE per la Protezione dei Dati (GDPR).

Questo significa poter ampliare i propri orizzonti di Business senza dover rivedere il perimetro della propria azienda.

Per prendere parte al Tour basta iscriversi sul sito dedicato http://www.zyxeltour.it selezionando la tappa più vicina. Milano terrà a battesimo il Tour il 23 maggio con una diretta via twitter da seguire su @ZyxelItalia con l’hashtag #ZyxelTour17.

Giunto alla 13a edizione il percorso si articola in 8 tappe che interesseranno tutta l’Italia in modo capillare: il 23 maggio a Milano, il 30 a Firenze, il 14 giugno a Verona, il 2° a Napoli, il 12 settembre Torino, il 19 a Parlermo, il 26 a Bologna per chiudere con Bari il 3 ottobre.