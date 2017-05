Arrow ECS Italia arricchisce il portafoglio sicurezza con le soluzioni di MobileIron

L’accordo prevede la distribuzione della piattaforma di Enterprise Mobility Management (EMM) di MobileIron in Italia

Arrow Electronics Italia estende la propria gamma di soluzioni di sicurezza con MobileIron, il security backbone per l’azienda digitale. L’accordo, siglato ad aprile, prevede la distribuzione della piattaforma di Enterprise Mobility Management (EMM) di MobileIron in Italia, attraverso la rete di reseller e system integrator presenti sul territorio.

L’esplosione dei dispositivi mobili utilizzati in azienda, la trasformazione digitale in corso, le applicazioni scaricate sempre più numerose, i volumi di dati e traffico generati ogni giorno rendono le organizzazioni sempre più connesse, aumentando allo stesso tempo il livello di rischio al quale sono esposte. Per questa ragione le aziende hanno la necessità di proteggere in modo efficace i propri dati.

MobileIron è una piattaforma progettata per proteggere e gestire i dati aziendali in un mondo in cui i dispositivi vengono utilizzati per attività professionali e private. MobileIron include l’applicazione di identità, contesto e privacy, per definire il livello appropriato di accesso alle informazioni e ai servizi aziendali. In questo modo il dipartimento IT può assicurare i dati, indipendentemente dal luogo in cui si trovino, salvaguardando allo stesso tempo la privacy dei dipendenti.

La piattaforma MobileIron è composta da 6 componenti software integrati e distribuiti: un policy engine che può essere in cloud o on-premise, un client per l’enforcement delle policy sui device, un gateway intelligente per mettere in sicurezza i data-in-motion delle app, Access per la security “App to Cloud”, Bridge per la gestione unificata di Windows10 e diverse app sicure per gli utenti.

“In un mondo sempre più mobile è fondamentale garantire la massima protezione dei dati sui dispositivi, in modo agile e veloce,” sottolinea Riccardo Canetta, Regional Sales Director di MobileIron Italia. “La nostra partnership con Arrow unisce la nostra performante piattaforma di EMM con la consolidata esperienza e la profonda conoscenza del mercato di Arrow. Insieme, garantiremo tecnologia ed expertise ai nostri clienti congiunti.”