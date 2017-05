imageRUNNER: Canon aiuta le pmi nella gestione dei processi documentali

Pensato per favorire l’efficienza e la produttività in ogni fase del processo di stampa, sarà disponibile il primo luglio 2017

Canon ha presentato imageRUNNER C3025i. Questa nuova soluzione per l’ufficio utilizza la pluripremiata tecnologia Canon per incrementare i livelli di controllo sui flussi di lavoro documentale. Pensato per favorire l’efficienza e la produttività in ogni fase del processo di stampa, il dispositivo integra nuove funzioni che aiutano a ottimizzare l’attività dei piccoli ambienti di lavoro.

Esperienza utente intuitiva

Il touch screen da 5 pollici, intuitivo e di facile utilizzo, incrementa l’efficienza dell’ufficio. Il sistema compatto coniuga un’elevata velocità di stampa a colori e in bianco e nero di 25 pagine al minuto con l’eccezionale tecnologia di imaging a colori V2 e un finisher 3 in 1 opzionale che offre le funzioni di pinzatura, pinzatura on demand ed eco-pinzatura per garantire stampe di alta qualità.

Per gli ambienti con particolari esigenze di scansione, imageRUNNER C3025i è dotato di serie di un alimentatore di documenti con funzione di inversione (RADF).

Massima flessibilità operativa

imageRUNNER C3025i offre agli utenti nuove soluzioni operative per la creazione, la condivisione e la gestione dei documenti ed è compatibile con una serie di dispositivi mobili come tablet, laptop e smartphone. Una volta collegati, gli utenti potranno eseguire il loro workflow mobile avvalendosi di tecnologie quali l’app Canon PRINT Business, AirPrint, Mopria e la piattaforma Google Cloud Printing. Inoltre si può scegliere di trasferire i propri dati attraverso una connessione di rete cablata o wireless oppure, per stare al passo con le esigenze dei moderni ambienti lavorativi senza compromettere la sicurezza, gli amministratori IT possono aiutarli a collegarsi avvalendosi di una connessione WIFI diretta.

imageRUNNER assicura un approccio efficiente alla condivisione dei documenti digitali grazie alla funzionalità MF Scan Utility che ottimizza i flussi di scansione e consente agli utenti di creare documenti PDF ricercabili e di inviare i file via e-mail o direttamente alle destinazioni desiderate.

imageRUNNER C3025i supporta le funzioni di assistenza remota per la gestione del toner e la diagnostica che garantiscono il perfetto funzionamento del dispositivo. Grazie alla funzionalità GDLS, gli utenti possono aggiornare facilmente il loro dispositivo all’ultimo firmware disponibile. I video tutorial per la manutenzione agevolano inoltre la gestione della macchina e consentono ai dipendenti di diagnosticare e risolvere i problemi più comuni senza alcun costo aggiuntivo e senza l’intervento di tecnici esterni.

Massima sicurezza

Poiché la sicurezza è una priorità per la maggior parte delle aziende moderne, il dispositivo è dotato di funzioni di stampa sicura e IPSec, a cui è possibile affiancare la funzionalità PDF crittografato opzionale. Gli amministratori IT possono invece sfruttare la perfetta integrazione con il software uniFLOW Canon per gestire e controllare centralmente l’accesso degli utenti al parco macchine.

Il nuovo dispositivo sarà disponibile dal 1° giugno.

