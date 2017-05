Il 24 maggio, a Milano, Parametric Design parla di IoT Health

L’evento “Be in the past, grow into the future” organizzato da Parametric Design con PTC accende i riflettori sulle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica in campo medicale

Si terrà il prossimo 24 maggio, a Milano, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci “Be in the past, grow into the future”, evento organizzato da Parametric Design in collaborazione con PTC per parlare di Industry 4.0 e delle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica in campo medicale.

Con il supporto e l’intervento di Flextronics Medical Division, LaBs Politecnico di Milano, Shin Software e Movendo Technology, il Value Added Reseller delle soluzioni software di PTC intende porsi come osservatore e attore di un importante processo di trasformazione in atto, sempre più scandito da una continua “Digital Transformation”, che sta cambiando la nostra vita, in un mondo sempre più interconnesso dove il confine tra realtà e virtuale è sempre più flebile e ci porta a vivere nell’Internet of Things.

Da qui l’idea di offrire in un incontro ad hoc una panoramica sulle nuove metodologie di sviluppo nelle aree delle Rehab Technologies, dei Medical Devices & Disposable e delle Wearable Technologies in ambito medicale.

L’Agenda dell’incontro

A inizio lavori, Marco Pettenella, Co-founder & Business Developer di Parametric Design, partirà dalla trasformazione in corso nel mondo del medicale per presentare, con il supporto e l’intervento di Flextronics Medical Division, LaBs Politecnico di Milano, Shin Software e Movendo Technology e dello staff di Application Engineer di Parametric Design, le testimonianze e i progetti in corso destinati a migliorare la salute e lo stile di vita di ciascuno di noi.

Durante l’evento, Parametric Design presenterà anche una serie di case history e importanti progetti nel settore della robotica riabilitativa e protesica, realizzati attraverso attività di co-engineering.

A sua volta, Flextronics Medical Division presenterà “Sketch-to-Scale in the age of intelligence”, overview di come questa realtà stia sempre più favorendo il progresso della tecnologia a sostegno della medicina, mentre LaBs Politecnico di Milano farà un punto su come la didattica sta orientando i suoi futuri ingegneri verso la Digital Transformation.

Shin Software si presenterà, invece, con un intervento dal titolo “Virtual Reality & Augmented Reality on Uses Case iCub 2.0” dell’Istituto Italiano di Tecnologia lasciando a Movendo Technology, start-up nata dal reparto di Rehab Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia, la presentazione di Hunova, la piattaforma robotica destinata alla riabilitazione e alla valutazione funzionale di arti inferiori e tronco.

L’evento “Be in the Past, grow into the future” è aperto al pubblico.

Per ricevere ulteriori informazioni e iscriversi all’evento, cliccate QUI