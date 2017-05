Pazienti e medici: benefici per tutti grazie a HiMed

Nuovo strumento di clinical governance specifico per il comparto medicale da Siemens & IBT Group

Il settore Healthcare, sia pubblico che privato, è uno dei comparti che può maggiormente beneficiare dalle ultime soluzioni di Information & Communication Technology offrendo una valida risposta alle problematiche che ospedali, case di cura e cliniche private si trovano ad affrontare in un’ottica di ottimizzazione di costi e processi: per esempio, basti pensare che nel mondo circa il 30% dei pasti serviti negli ospedali vengono gettati, o che il personale ospedaliero spende 1/6 delle ore di lavoro settimanali in un’onerosa gestione di documenti amministrativi cartacei. Problemi che oggi potrebbero essere risolti grazie a soluzioni digitali in cui la sicurezza gioca un fattore chiave consentendo alle strutture di adottare soluzioni di Clinical Governance, in prospettiva organizzativa e gestionale, volte al miglioramento della qualità delle cure, in termini di efficacia clinica e di costo/efficacia, attraverso soluzioni intelligenti di gestione di dati e sistemi su misura che facilitano il dialogo e lo scambio di informazioni tra il paziente ed il personale medico e viceversa.

Per rispondere a queste esigenze IBT Group, società di engineering con sede a Klagenfurt (Austria) e branch a Treviso specializzata nello sviluppo di soluzioni Ict, e Siemens AG, multinazionale tedesca attiva nel settore Healthcare, lanceranno il 18 giugno all’evento Garda Wind Garda 2017 il nuovo terminale HiMed, uno strumento di clinical governance specifico per il comparto medicale.

La soluzione HiMed, già adottata in oltre 1.200 strutture ospedaliere nel mondo, è un sistema che permette di unire funzionalità di intrattenimento e informazione integrate nell’architettura It dell’ospedale, consentendo di ottenere un maggior confort del paziente che potrà, per esempio, in autonomia e direttamente dal suo posto letto, usufruire di servizi di intrattenimento (come TV, internet, ecc.), anche utilizzando il proprio device, ordinare pasti dal menù o richiedere assistenza 24/7.

Allo stesso tempo, HiMed consentirà al personale ospedaliero di beneficiare di un minor carico di lavoro, potendo gestire centralmente ed in totale sicurezza qualsiasi tipo di informazione e dato con la possibilità per esempio di accedere ai dati clinici del paziente e aggiornare la sua scheda direttamente dal posto letto, prenotare esami o consultare gli esiti degli stessi, controllare l’agenda delle prescrizioni mediche e delle somministrazioni dei farmaci, ecc.