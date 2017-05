Netcomm Forum 2017: il futuro e il presente dell’e-commerce in scena a Milano

Due giorni per fare il punto sulle tendenze in atto

Prenderà il via il 10 maggio a Milano la XII edizione del NetcommForum 2017, l’appuntamento nazionale promosso dal Consorzio del Commercio Elettronico Italiano che nasce con l’intento di permettere un approfondimento di aspetti e dinamiche dell’intera filiera dello shopping online, che sarà guidato da ricerche aggiornate e dalle ultime tendenze messe a confronto con le case history dei principali operatori del settore italiani e internazionali.

“Oggi – spiega Roberto Liscia, Presidente di Netcomm – è in atto un profondo cambiamento della domanda e dell’offerta, che coinvolge dei fattori chiave nel commercio elettronico a partire dal consumatore, i cui bisogni devono essere puntualmente analizzati e soddisfatti. Egli si aspetta un servizio in tempi rapidi, geolocalizzato e orientato a soddisfare anche le necessità più immediate. Per questo le aziende che hanno integrato il canale digitale nei loro processi di business devono essere in grado di creare un’esperienza unificata di e-commerce, dove online e offline e i diversi device si mescolano costantemente in un nuovo ecosistema esperienziale”.

Sarà proprio il tema dello Unified Commerce il filo conduttore di questa edizione del Netcomm Forum, che aprirà mercoledì la prima delle tre plenarie previste nel Programma.

Attraverso dati e approfondimenti di speaker nazionali e internazionali, grazie al punto di vista privilegiato sull’evoluzione del mercato digitale di Netcomm, si comprenderà come lo unified commerce sta permeando il settore, i consumatori e quindi le decisioni strategiche delle aziende.

Quello di Roberto Liscia sarà il primo intervento della giornata ed andrà a delineare i trend evolutivi del mercato, dei consumatori e le conseguenti implicazioni per le aziende.

“Siamo particolarmente soddisfatti di proporre un’edizione del #NetcommForum così ricca di contenuti e con la presenza di aziende nazionali e internazionali che hanno deciso di condividere le loro storie digitali – afferma Roberto Liscia -. La crescita anno dopo anno del nostro format e l’interesse delle aziende nei confronti del #NetcommForum credo siano sintomatici di un processo inarrestabile di digital transformation trainato all’interno delle imprese proprio dall’e-commerce.

Basta dare un’occhiata ai dati per capire che anche nel primo trimestre dell’anno questo settore ha mantenuto la sua dinamicità: in soli tre mesi i consumatori italiani che hanno effettuato almeno una volta un’esperienza di acquisto online passano da 25,9 a 26,4 milioni. Prevediamo inoltre che nel 2017 crescerà ulteriormente il ruolo dei dispositivi mobile: l’incidenza degli ordini effettuati da tablet e smartphone sul totale degli acquisti online passerà dal 23,9% del 2016 al 25,9%. In un contesto in veloce evoluzione come quello dell’e-commerce in cui il consumatore è sempre più multi-device e omnicanale, le aziende devono dimostrare di avere una cultura del digitale che permetta loro di relazionarsi con il cliente in modo fluido, abbattendo le barriere tra il canale online e offline e facilitando un’esperienza di acquisto totalmente digitale”.