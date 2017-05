Tutto il nuovo di Canon a FESPA 2017

Alla principale kermesse dedicata al printing, di scena fino al 12 maggio adAmburgo, Canon presenta innovazioni e applicazioni per far crescere il business

Una vasta gamma di soluzioni di stampa ideali per coloro che operano nel settore delle arti grafiche è quanto ha da proporre Canon al FESPA 2017, in corso presso la Fiera di Amburgo, fino al prossimo 12 maggio.

La kermesse messa a punto dalla Federation of European Screen Printing Associations è stata scelta quale palcoscenico esclusivo per il lancio della nuova stampante roll-to-roll da 64’’ Océ Colorado 1640, basata sulla rivoluzionaria tecnologia UVgel, destinata a trasformare la stampa digitale di grande formato roll-to-roll.

Progettata per superarne i limiti, l’ultima nata consolida una lunga tradizione di innovazione nella stampa digitale di grande formato del brand Canon.

Grazie al continuo impegno in ricerca e sviluppo per i propri prodotti, Canon ha spesso ridefinito gli standard di produttività, qualità e versatilità nelle applicazioni. Ciò ha aiutato e continua ad aiutare le aziende grafiche e di insegnistica a trasformare il proprio business, contenendo i costi.

Mark Lawn, Director, Graphic & Communications Group, Canon Europe, spiega: «Le grandi innovazioni tecnologiche come Canon UVgel, guidate dalla profonda conoscenza delle esigenze del cliente, sono essenziali per riuscire a liberare il potere della stampa. I prodotti esposti a FESPA 2017 giocano un ruolo fondamentale nella massimizzazione della produttività e incoraggiano i clienti a esplorare nuove opportunità commerciali che possono nascere dall’adozione di nuovi supporti e applicazioni».

Soluzioni per un’efficiente comunicazione multi-canale

FESPA 2017 coincide anche con il decimo anniversario del lancio della serie Océ Arizona. Questa gamma ha favorito la crescita di migliaia di aziende di stampa di grande formato offrendo un’eccellente qualità flatbed a un prezzo che ha consentito a un numero crescente di PSP e di produttori di diversificare la propria offerta, accedendo alla stampa industriale e decorativa su supporti rigidi.

Presso lo stand Canon a FESPA 2017, i fornitori di servizi di stampa (PSP) e le aziende che operano nei mercati verticali, come il décor e l’imballaggio, scopriranno le numerose applicazioni rese possibili dalle stampanti Océ Colorado 1640, Océ Arizona, Océ ColorWave e imagePROGRAF. Queste stampanti riflettono la varietà di applicazioni oggi realizzate dai clienti della stampa di grande formato: dal materiale POS alla grafica per interni ed esterni, dalla stampa fotografica di alta qualità a quella fine art, dall’interior décor agli imballaggi promozionali a bassa tiratura.

Il pubblico potrà anche vedere in funzione la stampante fotografica inkjet di produzione DreamLabo e la stampante a fogli singoli imagePRESS C750. Questi due sistemi, insieme alle tecnologie di grande formato presenti in stand, dimostrano come sia possibile armonizzare dispositivi di grande e di piccolo formato per offrire ai clienti un’efficiente comunicazione multi-canale che include articoli come fotolibri di eccellente qualità e materiali pubblicitari personalizzati.

In aggiunta, Canon collegherà le attività produttive all’interno del suo stand tramite workflow integrati che comprendono soluzioni Canon e di terzi, quali Digital StoreFront, ONYX Thrive, Océ AutoPilot, Océ ProCut, ERPA e Fotoba. L’intenzione è quella di dimostrare l’importanza crescente dell’automatizzazione del workflow negli ambienti di lavoro moderni, che si caratterizzano per tempi di rotazione molto rapidi.

Per formare e informare i Print Service Provider

Le applicazioni realizzate con le tecnologie in mostra confluiranno in una campagna integrata di un marchio di bellezza, per mostrare ai PSP le infinite opportunità di ampliamento del proprio repertorio produttivo e della proposta a valore rivolta ai propri clienti.

A FESPA 2017, Canon presenterà anche due guide “Think”: Think Personal e Think Décor. Ultime di una serie di guide che illustrano le opportunità di crescita offerte dal mercato. Queste guide offrono una valida analisi dei trend che governano questi settori e contengono indicazioni pratiche su come riuscire a sviluppare la propria proposta commerciale per questi segmenti.

Mark Lawn conclude: «Con la nostra presenza a FESPA 2017 vogliamo ispirare i clienti, mostrando loro l’enorme varietà di prodotti che potrebbero creare. Vogliamo condividere la nostra esperienza per aiutarli ad arricchire la loro offerta di servizi. Iniziando con il comprendere le aspirazioni dei singoli PSP. Esploreremo le aree in cui potrebbero adottare nuovi metodi operativi e mostreremo come nuove idee sulle applicazioni, supportate da una tecnologia innovativa e da nuove modalità di confronto con il cliente, possano aiutarli a realizzare i loro obiettivi».