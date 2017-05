A Fespa due nuove soluzioni Ricoh per la stampa diretta su capi di abbigliamento

Ricoh annuncia RICOH Ri 3000 e Ri 6000 DTG (Direct to Garment), due soluzioni per la stampa diretta su capi di abbigliamento

Le due nuove soluzioni RICOH Ri 3000 e Ri 6000 DTG (Direct to Garment) si caratterizzano per elevata produttività e consentono ai fornitori di servizi di stampa di sviluppare offerte flessibili e dinamiche garantendo l’elevata qualità del digitale in un mercato, quello della stampa su capi di abbigliamento, tradizionalmente analogico.

RICOH Ri 3000 e Ri 6000 DTG sono ideali per la stampa su articoli quali t-shirt, borse in tela, felpe, maglie e calze. Le due soluzioni sono in grado di stampare su un’ampia gamma di materiali che vanno dal cotone al 100% al poliestere leggero, fino ad indumenti in misto poliestere-cotone con percentuali che raggiungono il 50/50. La varietà delle possibili applicazioni permette quindi a fornitori di servizi di stampa, serigrafie, stampatori specializzati in DTG, stampatori di cartelloni e insegne e stampatori commerciali di entrare in nuovi mercati.

Graham Moore, Inkjet Sales & Marketing EMEA, Commercial and Industrial Printing Division di Ricoh Europe, afferma: “RICOH Ri 3000 e Ri 6000 DTG semplificano e velocizzano i processi produttivi rispetto alla tradizionale stampa analogica serigrafica e ad altre tecnologie. Le due soluzioni supportano sia basse sia elevate tirature e offrono una qualità di immagine eccezionale su indumenti chiari e scuri, senza limiti su mezzitoni, disegni dettagliati o fotografie. Questi sistemi creano stampe resistenti e lavabili in lavatrice. Grazie ai nuovi inchiostri ecologici Ricoh Garment il tessuto stampato mantiene l’originale morbidezza e i colori sono brillanti”.

Ambedue le soluzioni integrano teste di stampa piezoelettriche Ricoh. Il software AnaRIP garantisce il totale controllo delle impostazioni di stampa e la stima dei costi. Le soluzioni includono un sistema di circolazione automatica dell’inchiostro che aumenta le prestazioni. La produzione può essere gestita con facilità, grazie ad un pannello operativo touch-screen da 7”.

Le soluzioni RICOH Ri 3000 e Ri 6000 saranno disponibili in Europa a partire da luglio.