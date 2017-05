Cambium Networks punta all’Europa dell’Est

Mira ad esportare la sua strategia “Connected the Unconnected” con la recente nomina di Alessio Murroni a Senior Sales Director per l’Europa

Cambium Networks, azienda attiva in soluzioni per il wireless broadband networking, espanderà la sua strategia “Connecting the Unconnected” nel mercato dell’Europa dell’Est sotto la guida di Alessio Murroni, recentemente nominato Senior Sales Director per l’Europa.

Migliaia di reti nel mondo hanno potuto beneficiare dell’upgrade alle soluzioni point-to-point, point-to-multipoint, Industrial IoT, Wi-Fi, e management system di Cambium Networks, e Murroni nella sua nuova posizione è pronto ad espandere ulteriormente la presenza dell’azienda nel mercato.

“Sono felice di ampliare la mia area di responsabilità oltre i confini dell’Europa occidentale – dichiara Murroni -. In Cambium Networks siamo continuamente impegnati ad accrescere e aggiornare il nostro portafoglio prodotti, creando così l’opportunità di giocare un ruolo chiave in numerosi mercati verticali in Europa. Trovare la giusta ricetta per i nuovi mercati e sviluppare il business esistente è il mio obbiettivo primario in questo nuovo ruolo”.

L’espansione nell’Europa dell’Est avviene in un momento particolarmente positivo per Cambium Networks, che si appresta al lancio del nuovo portafoglio enterprise WLAN con cnPilot, la soluzione per la connettività Wi-Fi indoor e outdoor. In tempi recenti è stato lanciato anche cnReach, il portafoglio prodotti narrow-band dedicato all’Industrial Internet of Things (IIoT) con specifiche applicazioni per il Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) nei mercati oil&gas, gestione delle acque e per le utility in generale.

Murroni ha già contribuito a costruire una fiorente comunità di partner Cambium nell’Europa Occidentale e si appresta ora ad espanderla verso Est.