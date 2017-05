Un nuovo Direttore Vendite Globali per Snom Technology

Lo specialista berlinese della telefonia IP ha nominato Armin Liedtke (ex Polycom e Cisco), nuovo Direttore Vendite Globali

Dopo una serie di nuove nomine di rilievo annunciate nei primi mesi dell’anno, Snom Technology ha chiamato a sé anche Armin Liedtke, che supporterà il team del CEO Gernot Sagl in qualità di Direttore Vendite Globali.

Nella sua nuova posizione, Liedtke sarà responsabile per le attività commerciali di Snom a livello globale. Il suo compito sarà raggiungere gli obiettivi di forte crescita che lo specialista berlinese della telefonia IP Snom ha definito come parte della sua strategia globale dopo l’acquisizione da parte di VTech.

Liedtke, che vanta più di 25 anni di esperienza nelle vendite nel mercato delle comunicazioni, porta in azienda una passata esperienza in Polycom, dove è stato Direttore Vendite Voice per l’Europa Centrale dopo aver occupato per 13 anni posizioni dirigenziali in Cisco ad Amburgo, Amsterdam e a Eschborn, Francoforte.

Nelle aspettative di Gernot Sagl, CEO di Snom: «Armin Liedtke ci offrirà il suo supporto grazie alla sua comprovata esperienza nel mercato della telefonia, mentre i suoi eccellenti contatti ci aiuteranno sostanzialmente nel raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita in questo segmento tecnologico altamente competitivo. Solo avvalendosi di prodotti di prima classe con un ottimo posizionamento di prezzo e con l’aiuto del miglior team possibile – ha ribadito Sagl – saremo in grado di guadagnare una maggiore quota di mercato, mantenendola in modo permanente. I cambiamenti degli ultimi mesi hanno dimostrato chiaramente l’estrema serietà con cui perseguiamo i nostri obiettivi. E l’ingresso di Armin Liedtke è un altro passo importante in questa direzione».

Dal canto suo, in una nota ufficiale Liedtke si è dichiarato entusiasta di fronte alle nuove sfide in Snom: «L’acquisizione da parte di VTech porta con sé numerosi vantaggi, ai quali si aggiunge un portafoglio di prodotti di fascia alta dotati di una qualità elevata e di un software leader a livello mondiale che hanno reso la mia scelta di entrare a far parte di piuttosto facile. Ritengo che sia un’ottima opportunità per far progredire ulteriormente la storia di successo del pioniere della telefonia IP».

Aspettando UC EXPO

Nel frattempo, Snom si prepara a UC EXPO, il principale evento europeo per le Unified Communications e la collaborazione, che si terrà il 17 e il 18 maggio presso ExCel, a Londra. Sarà l’occasione per presentare le linee di telefoni già in commercio e i nuovi prodotti che proprio oggi, giovedì 11 maggio, il vendor si appresta a presentare al Summit B2B del suo distributore KOMSA di Hartmannsdorf, in Germania.