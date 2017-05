A Napoli è in arrivo TripSanità.it

Sarà presentato domani a Napoli TripSanità.it, il primo portale italiano destinato a medici e pazienti per gestire le cure in modo comodo e riservato

Si chiama TripSanità.it e si candida a diventare il primo innovativo portale italiano destinato ai medici e ai pazienti per meglio gestire le cure in modo comodo e riservato quello che verrà presentato ufficialmente domani, venerdì 12 maggio, a Napoli.

Alle ore 14, presso l’Aula Mediterraneo dell’Ospedale Cardarelli del capoluogo campano, Ciro Verdoliva, in qualità di Direttore Generale della nota struttura ospedaliera napoletana, dettaglierà gli aspetti caratterizzanti del nuovo progetto.

Come funziona TripSanità.it

Operativamente, i medici interessati possono registrarsi al portale in maniera gratuita e creare una vetrina con tutte le proprie informazioni, compresi curriculum vitae e un’agenda condivisa con tutte le prenotazioni delle visite mediche.

Dal canto loro, invece, i pazienti cui il sito è rivolto non devono registrarsi, ma possono accedervi in modo gratuito e veloce per consultare i servizi proposti online.

L’elenco dei servizi offerti

Tra questi, figurano, infatti, Primo Soccorso Digitale, un sistema registrato da TripSanità e realizzato in collaborazione con il dipartimento di sanità pubblica dell’Università Federico II di Napoli per consentire in modo estremamente semplice di conoscere le cause e le cure mediche di ogni malanno.

In aggiunta a Primo Soccorso Digitale, che con pochi clic consente di individuare la parte del corpo interessata, una prima selezione dei sintomi e delle cause per ricevere descrizione, test e trattamenti relativi, sarà disponibile anche un Esperto al telefono. In questo caso, il servizio prevede un medico esperto del benessere che risponderà alle domande dell’utente, dando informazioni di carattere generale su come migliorare lo stato fisico, sul servizio di Primo Soccorso Digitale e altro ancora.

A sua volta, con Assistenza Medica a domicilio, sarà possibile accedere con una semplice telefonata a un medico o a un infermiere della zona di appartenenza che, allertarti, si recheranno in breve tempo a casa del paziente. Prenotazione di una visita/esame medico offrirà, invece, la possibilità di fissare una appuntamento per una visita specialistica di un medico nella zona di appartenenza.

Nella sezione Vivere Sani e Belli sarà, invece, possibile costruire il proprio percorso per curare il proprio aspetto fisico programmando in maniera riservata le cure – terme, fanghi, fisioterapia, massaggi ecc – o la propria bellezza – cure estetiche, chirurgia estetica, trattamenti per la cura della pelle, dei capelli e quant’altro.

In Spazio shop Acquisti online di sanitari, parasanitari e prodotti vari sarà, infine, possibile acquistare comodamente e riservatamente farmaci, parasanitari, prodotti per migliorare il benessere, creme per la pelle, prodotti per la crescita dei capelli, anti-invecchianti e altro ancora.