In ufficio più concentrati con le cuffie Jabra Evolve 75

Si chiama Evolve 75 l’ultimo modello aggiunto alla fortunata serie Evolve, le cuffie wireless progettate da Jabra per supportare il mantenimento della concentrazione negli uffici openspace.

Dotate di una combinazione unica di funzionalità, tra cui l’Active Noise Cancellation per la cancellazione del rumore, e un indicatore a led integrato con opzione “busylight”, le ultime nate soddisfano i requisiti Open Office e Outdoor di Skype for Business di Microsoft e sono, inoltre, certificate per Skype for Business, Cisco e per le principiali piattaforme di Unified Communications.

L’eccellenza anche nel suono

Le nuove Jabra Evolve 75 sono dotate anche di altoparlanti di alto livello per la fruizione della musica e di modalità “voce” in HD per chiamate dal suono cristallino. A sua volta, la connettività Dual Bluetooth supporta le chiamate e la musica consentendo all’utente di accoppiare contemporaneamente le cuffie con due dispositivi collegati, come un computer e uno smartphone.

Con una estensione wireless di 30 metri per i computer portatili e di 10 per gli smartphone, le Jabra Evolve 75 offrono, poi, massima flessibilità e libertà di movimento, con ineguagliabili soluzioni “multi-tasking”, senza il fastidio di rumori e interruzioni da parte dei colleghi che possono condizionare la concentrazione e la produttività.

Eliminare il rumore e le interruzioni in ambienti “open space” è importante per gli impiegati di oggi, affinché riescano a rimanere concentrati sulle mansioni da svolgere.

Recenti ricerche di Jabra hanno, infatti, indicato che la capacità dei lavoratori cala di 24 minuti al giorno a causa di rumori e interruzioni, mentre il 78% degli intervistati crede che la loro produttività sia influenzata negativamente. In quest’ottica, le nuove cuffie Jabra Evolve 75 sono un ricercato strumento di business finalizzato al mantenimento di un buon livello di collaborazione tra colleghi e della concentrazione negli uffici, senza la necessità di creare appositi spazi riservati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Holger Reisinger, SVP, Jabra Business Solutions: «L’obiettivo degli openspace, in generale, è quello di promuovere la collaborazione e migliorare la comunicazione tra i dipendenti. Ma nonostante i numerosi vantaggi, essi sono diventati la causa di insufficienti riscontri in termini di produzione professionale. Le interruzioni dei colleghi e il rumore in questi ambienti hanno un impatto negativo sui lavoratori e contribuiscono a generare scarse performance. Sempre più gli impiegati, specie quelli deputati alla ricerca, sono costretti all’isolamento per svolgere bene il loro lavoro. Le cuffie Jabra Evolve 75 offrono alle imprese una soluzione alternativa per sostenere la filosofia degli open space favorendo al tempo stesso una migliore performance».