Da HP il primo detachable del mercato certificato Skype for Business

HP ha presentato HP Elite x 2 1012 G2, dispositivo 2 in 1 per il lavoro dotato di un elegante design e di un sistema di sicurezza avanzata racchiusi all’interno di un dispositivo spesso circa 8mm e con display da 12,3’’ Corning Gorilla Glass 4.

A caratterizzare l’ultimo nato, che sarò disponibile in Italia dal prossimo luglio, a un prezzo di partenza di 1.099 euro, ci pensano anche processori Intel Core di settima generazione e vPro opzionale, utile a offrire la medesima potenza di elaborazione di un notebook tradizionale.

In termini di capacità, l’ultimo nato propone, infine, fino a 16 GB di RAM e una possibilità di storage dei dati quadruplica rispetto alla prima generazione Elite x 2, mentre la durata delle batterie supera le dieci ore e la capacità di caricamento rapido permette al dispositivo di raggiungere metà della carica in soli trenta minuti.

Progettato in base alle esigenze degli utenti

Con l’ascesa dei dispositivi per il lavoro agile e i sempre più diffusi cyber attacchi alla sicurezza, HP ha voluto parlare con migliaia di piccole e medie imprese, grandi aziende, It manager e utenti finali per comprendere meglio le loro esigenze prima di progettare il suo nuovo dispositivo premium della serie x2.

Il risultato è una versione di Elite HP detachable progettata per agevolare le attività di manager che spesso lavorano in mobilità e dei professionisti che desiderano la potenza di un notebook e la flessibilità di un tablet.

Il nuovo HP Elite x2 1012 G2 si trasforma facilmente da notebook a tablet con una tastiera detachable e un pennino estraibile per creare annotazioni, prendere appunti e acquisire firme, mentre l’attenzione per gli aspetti legati alla sicurezza hanno spinto HP a offrire sistemi di sicurezza multilivello di classe enterprise e protezione contro i malware.

A garantirli ci pensano le soluzioni HP Sure Start, HP BIOSphere, HP WorkWise, Power-on Authentication e Trusted Platform Module, nonché l’autenticazione utente sicura e veloce con l’opzione integrata di un doppio controllo biometrico presente all’interno del dispositivo.

Con Windows 10, la nuova autenticazione del viso di HP offre, inoltre, un modo più personale e sicuro per accedere, il che significa che i manager più impegnati possono saltare il passaggio dell’inserimento di password complesse ed entrare semplicemente guardando lo schermo o con un rapido tocco sul lettore di impronte digitali.

Inoltre, HP Elite x2 offre una gestione e una sicurezza di qualità superiore con la possibilità per gli utenti finali e per l’It manager di gestire e aggiornare i componenti chiave del device al fine di estenderne il ciclo di vita e ridurre al minimo i tempi di inattività dell’utente dovuti alla riparazione del dispositivo stesso.

Primo detachable del mercato certificato Skype for Business

Infine, Elite x2 1012 G2 offre i migliori sistemi di collaborazione per facilitare la capacità dei clienti di lavorare con gli altri senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Come primo detachable del mercato a essere certificato per Skype for Business, Elite x2 include il software HP Noise Cancellation e Audio Boost per una maggiore chiarezza delle voci, anche quando viene utilizzato in un ambiente rumoroso. Il dispositivo dispone anche di una migliore esperienza di scrittura digitale in modo che la HP Active Pen venga percepita dall’utente come una vera penna, mentre la possibilità di usare contemporaneamente il pennino e il tocco manuale e la migliorata sensibilità del touchscreen concorrono a fornire un’esperienza di scrittura più uniforme che mai.