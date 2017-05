UpToDate di Wolters Kluwer Health entra in community

Il prodotto di punta di Wolters Kluwer Health entra nella HIMSS Italian Community fondata a marzo per creare opportunità di networking tra Ict e sanità

Wolters Kluwer Health ha annunciato di essere diventata Industry Foundation Partner di HIMSS Italian Community, la community di professionisti italiani della sanità e dell’Ict che lavorano nel settore sanitario pubblico e privato.

Lanciata ufficialmente il 16 marzo scorso e parte integrante di HIMSS Europe, che ha come obiettivo promuovere sessioni informative e formative per favorire lo scambio di conoscenze e creare opportunità di networking, HIMSS Italian Community riunisce i professionisti italiani della sanità e dell’Ict con l’intento di offrire servizi sanitari migliori attraverso l’adozione di soluzioni digitali.

Di queste farà ora parte anche UpToDate, prodotto di punta di Wolters Kluwer Health che si concretizza in una risorsa di supporto decisionale in campo clinico basato su prove di efficacia. Con contenuti curati e aggiornati da un team di oltre 6.500 medici-autori, UpToDate ha, infatti, l’obiettivo di aiutare i professionisti sanitari a prendere in modo rapido le decisioni migliori per la cura del paziente. La soluzione, che copre 24 specializzazioni e comprende un totale di oltre 10.500 argomenti, per ciascuno dei quali sono indicati nel dettaglio autori, data di aggiornamento e bibliografia, fornisce contenuti redatti interamente in inglese, ma con la possibilità di navigare il sito e ricercarli per patologie, sintomi, procedure e farmaci anche in altre lingue, incluso l’italiano.

Come commentato da Christina Roosen, Vice President, Public Affairs, HIMSS Europe: «Questo primo incontro della comunità Italiana di HIMSS a Milano ha riunito più di 100 It leader della salute per trovare nuove idee e soluzioni. La comunità costituisce un luogo di incontro e scambio di esperienze per tutti coloro che operano nel costruire migliori servizi sanitari attraverso l’Ict. Si vuole, inoltre, condividere le migliori pratiche italiane con la rete internazionale di HIMSS e le altre comunità internazionali».

A sua volta, Peter Bonis, MD, Chief Medical Officer, Clinical Effectiveness di Wolters Kluwer, ha sottolineato come «l’adesione a HIMSS Italian Community conferma ulteriormente il nostro impegno rivolto a promuovere l’adozione delle più avanzate tecnologie in ambito sanitario per il miglioramento della cura del paziente in Italia e in tutto il mondo».