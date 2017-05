Thecus ha lo storage a misura di Pmi e Soho

Il NAS Thecus della serie N4820U, disponibile in due modelli, offre uno storage a 4-bay in formato rack e ingombro 1U per realtà in crescita

Per garantire affidabilità ed elevate prestazioni e rispondere alle esigenze di storage dei carichi di lavoro in continua evoluzione, Thecus Technology ha presentato il nuovo NAS della serie N4820U.

Basata su CPU Server Quad Core Intel Celeron N3450 da 1,1GHz portata a 2,2GHz, la serie N4820U vanta 4GB di RAM resiliente DDR3 incrementabile fino a 8GB.

A rendere economicamente conveniente il nuovo NAS 4-bay in formato rack serie N4820U ci pensa un ingombro 1U ideale per Pmi e clienti Soho (Small office home office) in fase di crescita.

Due i modelli disponibili per questa famiglia di prodotti: quello siglato N4820U -S è dotato di un singolo alimentatore standard, mentre la versione N4820U -R dispone di alimentatore ridondato.

La serie N4820U offre complete funzionalità per il backup e la protezione dei dati: thin provisioning, replica per il disaster recovery, tecnologia snapshot (solo Btrfs), Data Guard per il disaster recovery (per backup in tempo reale remoti o locali) così come backup su servizi cloud come DropBox, ElephantDrive e Amazon S3. Per una sicurezza dei dati senza compromessi, la nuova soluzione di Thecus viene offerta in abbinamento con Acronis True Image e McAfee Antivirus.

Dotata del più recente ThecusOS 7.0, la serie N4820U offre, inoltre, un ampio set di funzionalità e supporta una grande quantità di app di terze parti, così come la possibilità di scalare orizzontalmente. Grazie alle funzionalità di scale out incluse, le aziende possono evitare costosi rifacimenti del datacenter aggiungendo in modo flessibile ulteriori dispositivi NAS per aumentare la capienza dello storage.