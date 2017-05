Syneto Partner Gala 2017: quale futuro per le soluzioni hyperconverged?

Terza edizione della Convention annuale del vendor europeo

Si è svolto nella tenuta Barone Pizzini in Franciacorta il Syneto Partner Gala 2017, terza edizione della convention annuale del vendor europeo con partners, clienti e distributori di canale.

Tema al centro dell’evento, che ha visto oltre 160 partecipanti tra reseller, distributori, partners e clienti: quale futuro per le soluzioni hyperconverged.

Secondo i dati Sirmi presentati durante la Convention, il mercato IT in Italia vale circa 1 miliardo di euro, di cui 475 milioni di euro per la parte Server, 459 milioni di euro per lo Storage e circa 100 milioni per il Software Managing. In Italia ci sono circa 4,4 milioni di imprese con meno di 250 addetti (PMI), che costituiscono più del 99% delle aziende totali. Ma quanto possono investire le PMI in un’infrastruttura informatica di tipo “Enterprise” che garantisca semplicità, sicurezza, e minimo rischio di fermo?

La soluzione Syneto per le pmi

In questo contesto di mercato si inserisce l’innovativa soluzione hyperconverged con Disaster Recovery integrato per le PMI di Syneto. La nuova HYPER Series 3000 presentata da Syneto è una piattaforma smart, agile ed elastica con concetti integrati e nativi di protezione del dato a costi sostenibili, che consente di risolvere tutte le sfide di data recovery che le PMI di ogni settore industriale si trovano ad affrontare, ad un costo pari al 50% rispetto ad una soluzione tradizionale.

Progettata nel centro R&D di Syneto a Timisoara e commercializzata in Italia dalla filiale italiana di Brescia, HYPER Series 3000 esegue applicazioni aziendali virtualizzate, condivide e memorizza file in modo efficiente e garantisce la sicurezza di tutti i dati tramite l’unità di disaster recovery integrata, che può “replicare” tutta l’infrastruttura IT del cliente (applicazioni e dati) entro 15 minuti da un evento di downtime. La sicurezza dei dati è ancora più efficace grazie alla protezione dati multistrato sempre attiva a livello di hard disk, file e VM, oltre che alla capacità di creare fino a 1440 backup automatici/giorno per ogni applicazione.

I prodotti sono dotati di una connessione di rete integrata da 10Gb definita da software tra applicazioni e storage, il che aumenta ulteriormente le performance ed elimina la necessità di acquistare altri costosi hardware di rete. Le applicazioni aziendali che necessitano di maggiori performance possono essere ospitate su livelli all-flash separati per offrire prestazioni realmente innovative.