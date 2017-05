Security-first nelle nuove HP LaserJet Enterprise serie 600

Pensati per ambienti di lavoro del futuro, i nuovi dispositivi HP LaserJet Enterprise serie 600 offrono produttività superiore e sicurezza completa

HP ha presentato al mercato HP LaserJet Enterprise serie 600, un portfolio di LaserJet di nuova generazione pensato per rispondere ad attività di business sempre più veloci e in cerca di soluzioni avanzate per mantenersi al passo.

Per loro, la società propone stampanti multifunzione in grado di coniugare prestazioni eccezionali ed efficienza energetica con documenti di qualità professionale, contribuendo al tempo stesso a proteggere la rete dagli attacchi informatici, ormai sempre più frequenti.

I nuovi dispositivi includono anche la tecnologia per le cartucce HP JetIntelligence, basata su nuova formulazione della polvere di toner per una maggiore protezione della qualità di stampa.

Tra i nuovi dispositivi multifunzione HP della serie 600 sono presenti e già disponibili un’ampia gamma di stampanti monocromatiche e a colori, monofunzione e multifunzione, da 47 a 71 pagine al minuto (A4).

Progettati per ridurre i rischi, contrastare gli attacchi informatici e migliorare la conformità, i prodotti della serie 600 sono dotati delle più avanzate funzionalità di sicurezza, tra cui un’esclusiva capacità di correzione automatica, che esegue automaticamente un riavvio in caso di attacchi o anomalie.

Le funzionalità aggiuntive includono crittografia integrata per proteggere i dati archiviati sul disco rigido, cancellazione sicura per rimuovere completamente le informazioni sensibili e la possibilità di disabilitare porte e protocolli per impedire l’accesso non autorizzato.

Produttività e flussi di lavoro avanzati

I clienti possono utilizzare una moderna interfaccia utente simile a quella di un tablet, ora disponibile nei modelli HP LaserJet A3 lanciati di recente e nei nuovi dispositivi LaserJet della serie 600. Le nuove funzionalità dell’interfaccia utente includono un centro messaggi, un’anteprima migliorata, ulteriori opzioni di personalizzazione, contatti centralizzati e nuove app pensate per semplificare i processi aziendali. Il firmware dell’interfaccia utente continuerà a essere aggiornabile, per garantire la protezione degli investimenti e una produttività elevata, oggi e in futuro. Inoltre, i prodotti della serie 600 includono funzionalità migliorate per i flussi di lavoro che aiutano il personale ad acquisire ogni pagina con facilità, grazie a una gestione ottimale della carta che consente di rilevare automaticamente i potenziali errori o le pagine mancanti per i processi di scansione di qualsiasi tipo.

Un nuovo livello di prestazioni con JetIntelligence

I dispositivi multifunzione della serie 600 sono, infine, dotati delle nuove funzionalità JetIntelligence realizzate attraverso una riformulazione delle particelle del toner e pensate appositamente per aiutare i clienti a risparmiare tempo e denaro, riducendo al tempo stesso le emissioni inquinanti e migliorando l’efficienza energetica.

Come ribadito da Tuan Tran, General Manager & Global Head della divisione Office Printing Solutions di HP, in una nota ufficiale: «HP sta ridefinendo l’esperienza di stampa per i clienti e i professionisti di servizi con tecnologie rivoluzionarie che sfruttano le innovazioni di HP a livello di sicurezza, design industriale e prestazioni. Dalle stampanti LaserJet monocromatiche personali ai dispositivi multifunzione HP di fascia enterprise più grandi e avanzati, i nuovi prodotti della serie 600 completano il portfolio JetIntelligence con funzionalità senza confronti a livello di settore».