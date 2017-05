HP per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

La Radiodiagnostica della struttura ospedaliera ridisegna i suoi spazi con la tecnologia Latex della società di Palo Alto

HP annuncia di aver supportato il proprio partner, Grafix Wide Solution, nella realizzazione di una serie di stampe grafiche per il rivestimento delle pareti interne della Radiodiagnostica dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Un progetto realizzato dall’azienda toscana in collaborazione con altri partner per trasformare l’esperienza dei tanti piccoli pazienti e delle famiglie che ogni anno entrano nella struttura e che, grazie alla tecnologia Latex di HP, potranno trovare un ambiente più confortevole e rilassante, totalmente pensato per ridurre lo stress di doversi sottoporre ad accertamenti clinici.

Le decorazioni d’interni, ispirate da ambientazioni naturali e installate negli spazi ospedalieri nel corso degli ultimi mesi, trasformano così le pareti della Radiodiagnostica del Meyer in una vera e propria giungla verdeggiante, affollata di coloratissimi animali, tra cui bradipi vivacissimi, pappagalli variopinti e pantere accoccolate sui rami. Il tutto utilizzando colori atossici e naturali, adatti per i bambini e rispettosi dell’ambiente. Con i suoi inchiostri base acqua, infatti, HP oggi è in grado di supportare i propri partner anche in quegli spazi interni, come per esempio gli ambienti ospedalieri, che prima, utilizzando gli inchiostri base solvente, non poteva raggiungere. Quando si collabora con un ospedale pediatrico, infatti, fornire stampe che siano lavabili, innocue e inodore diventa fondamentale e, grazie alla sua tecnologia Latex, HP ha potuto garantire questo tipo di servizio mettendo a disposizione della struttura sanitaria rivestimenti per pareti ideali per le esigenze di qualsiasi spazio a uso pubblico.

“Dover andare in ospedale può essere difficile per chiunque e in particolare per un bambino – commenta Fulvio Tatini, amministratore unico di Grafix Wide Solution -. All’Ospedale Pediatrico Meyer, grazie al supporto della tecnologia Latex di HP, abbiamo avuto l’opportunità di poter aiutare a rendere quest’esperienza meno traumatica per i più piccoli. La natura, i suoi colori, alle figure degli animali e alle ambientazioni rilassanti sono stati gli elementi perfetti a cui ci siamo ispirati per reinventare spazi ospedalieri più accoglienti e confortevoli, permettendo così ai bambini di trarre reali benefici dal nostro lavoro“.