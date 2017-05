Brevi commercializza Xopero in Italia

La società specializzata nelle soluzioni di cloud backup annuncia l’intesa con il distributore per la commercializzazione di Qnap Appliance in tutti i cash&carry sul territorio

Brevi distribuirà in Italia le soluzioni di Xopero, società polacca specializzata nella produzione e nella diffusione di soluzioni dedicate al cloud backup e alle infrastrutture per il disaster recovery e la business continuity. L’accordo riguarda le linee prodotto a marchio Xopero dedicate al backup.

L’intesa raggiunta prevede che Brevi utilizzi la propria rete di 28 cash&carry, sparsi in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, per la rivendita a scaffale di Xopero Qnap Appliance, il cui packaging per l’occasione è stato ridisegnato da Xopero in uno speciale formato box espressamente dedicato a Brevi.

Per tutti i reseller che vorranno acquistarlo presso i punti vendita Brevi, Xopero Qnap Appliance mette a disposizione le funzionalità di backup all in one dedicate ai device Qnap, per consentire all’utente di centralizzare e di gestire da remoto la totalità degli endpoint e dei server operativi nei sistemi informativi e di monitorare in tempo reale le performance dei dati critici aziendali, virtualizzandoli o migrandoli sul cloud privato.

La priorità strategica del vendor, interessato a costruire una rete di partner dotati di una solida formazione sulle soluzioni a listino, ha portato inoltre allo sviluppo di un progetto condiviso con Brevi per l’organizzazione di un calendario di webinar https://attendee.gotowebinar.com/register/2461530932108690180 che, con cadenza mensile, trasmetterà ai Var tutte le competenze necessarie a massimizzare i vantaggi e gli utilizzi di Xopero Qnap Appliance agli occhi del cliente.