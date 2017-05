Da Western Digital fino a 10TB di storage helium-based

L’estensione della capacità di memoria annunciata da Western Digital sarà applicata sulla linea di pluripremiati hard drive per NAS WD Red e WD Red Pro

Western Digital ha ufficializzato l’estensione della capacità di memoria della linea di pluripremiati hard drive per NAS WD Red e WD Red Pro per offrire un’elevata capacità e affidabilità appositamente creata per i sistemi NAS Always-On.

L’annuncio riguarda, infatti, l’introduzione di nuovi modelli a 10TB di memoria, ottimizzati per essere usati in ambienti NAS privati, domestici e di piccole o medie imprese.

A oggi, Western Digital ha messo a disposizione di numerose applicazioni, tra cui anche i sistemi NAS, oltre 15 milioni di drive helium-based a elevata capacità di storage e continua a supportare i propri clienti con soluzioni a capacità e affidabilità sempre più estese. La linea di dischi rigidi per NAS WD Red, consente ai clienti una diversa gamma di soluzioni per soddisfare ogni loro esigenza di storage NAS, in continua evoluzione.

«A luglio 2012 abbiamo introdotto sul mercato la linea WD Red, per rispondere alle esigenze in campo di prestazioni, compatibilità e scalabilità dei nostri clienti che operano in ambienti NAS domestici o di piccole dimensioni», ha dichiarato Brendan Collins, Vice President, Devices Business Unit di Western Digital. «Oggi, cinque anni dopo e con oltre 16 milioni di hard drive WD Red prodotti, continuiamo a implementare la piattaforma, rendendo la nostra piattaforma HelioSeal e altre tecnologie innovative, in grado di supportare i clienti soddisfando le loro esigenze cloud in continua evoluzione».

WD Red 10TB: hard drive per NAS

Lanciato nel 2012, l’hard drive WD Red è progettato per rispondere alle specifiche esigenze degli ambienti NAS e alla crescente richiesta, da parte dei clienti, di una soluzione per lo storage affidabile, compatibile e ad un prezzo competitivo. Creata sulla tecnologia Western Digital, HelioSeal, WD Red 10TB è un hard drive che offre le più alte capacità di memoria e prestazioni ed è in grado di rispondere alle esigenze dei sistemi NAS da 1 a 8 alloggiamenti di uno storage sempre maggiore. Il design helium-based consente il 25% di capacità in più rispetto alla WD Red da 8TB.

Per NAS con un numero superiore di alloggiamenti in sistemi a torre e rack, il disco rigido della famiglia WD Red Pro da 10TB può offrire le stesse elevate prestazioni, affidabilità e capacità (raccomandato per NAS fino a 16 alloggiamenti).