Stampa: il mondo Brother si rinnova

Nuove stampanti laser, multifunzioni a colori e una stampante per etichette nere e rosse

Il business è competizione: con il mercato di riferimento, con i competitor, ma anche con i propri limiti. Per questo Brother ha creato una gamma di prodotti innovativi che aiutano i professionisti di oggi a vincere le sfide di ogni giorno.

Sul fronte Laser a colori dopo il lancio in anteprima di HL-L9310CDW e MFC-L9570CDW, Brother completa la gamma Business Color Laser con 5 nuovi modelli (disponibili da giugno) pensati per soddisfare le esigenze degli utenti con elevati volumi di stampa e che rivoluzionano la stampa a colori sotto ogni aspetto, dalla velocità al design: DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-L8260CDW, HL-L8360CDW e MFC-L8900CDW. Una gamma che permette di risparmiare sul costo copia grazie ai nuovi toner che stampano fino a 9.000 pagine in bianco e nero e 9.000 a colori e che arriva fino a 31 ppm in stampa e fino a 100 ipm in scansione. Parola d’ordine è personalizzazione: l’utente, grazie a 48 scorciatoie memorizzabili all’interno dei nuovi pannelli touchscreen, ha la possibilità di salvare sul dispositivo un numero elevato di funzioni e processi di stampa e scansione, senza dover perdere tempo inutile per ripetere numerosi passaggi. Garantita inoltre la sicurezza con il pieno controllo dell’infrastruttura di stampa.

Per i multifunzione inkjet Brother lancia invece la gamma Brother Business Smart: sei nuovi modelli “all in one” per stampa, copia, scansione e fax fino al formato A3: MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW e MFC-J6935DW. Sono macchine pensate per aumentare la produttività, che permettono di stampare fino a 3.000 pagine in modalità monocromatica e 1.500 a colori per il mercato SoHo (Small Office/Home Office).

Infine Brother ha lanciato la prima stampante al mondo per etichette in grado di stampare a due colori: rosso e nero.

La gamma QL-800 comprende i modelli QL-800, QL-810W e QL-820NWB: l’utilizzo di supporti termici speciali, sistemi di elettronica avanzata e software innovativi consente una regolazione di precisione della testina di stampa così da offrire insieme la stampa in questi due colori, senza la necessità di dover inserire inchiostro o toner aggiuntivi.