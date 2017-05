Lantech e Longware diventano una sola realtà

L’annunciata fusione tra Lantech e Longware, entrambe ora sotto il cappello di Gruppo Zucchetti, porterà sul mercato Ict un nuovo soggetto nella system integration

Lantech Solutions e Longwave hanno annunciano la sottoscrizione di un accordo definitivo di fusione finalizzato alla creazione di un unico system integrator in grado di offrire soluzioni di networking, collaboration, security e performance alle organizzazioni impegnate nella Digital Transformation.

Nasce così una realtà con 12 sedi sul territorio, oltre 220 dipendenti, 140 tecnici, oltre 500 certificazioni e un fatturato di 41 milioni di euro frutto della fusione delle competenze tra la società di ingegneria specializzata nella consulenza e nei servizi gestiti di It e il network integrator attivo nella progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete che, proprio come Longwave, entrerà a far parte del Gruppo Zucchetti, uno dei principali gruppi informatici italiani.

Come ribadito in una nota ufficiale, l’unione tra Lantech e Longwave rappresenta una tappa fondamentale del progetto di sviluppo che le due aziende hanno deciso di condividere. L’obiettivo dell’operazione è realizzare un nuovo soggetto con caratteristiche tali da ricoprire un ruolo da protagonista in un’It che, tra cloud, Software-defined everything e Internet of Things, sta evolvendo rapidamente.

L’affinità culturale, data dagli obiettivi e dai valori condivisi, sarà in grado non solo di creare una forte sinergia e complementarietà in termini di competenze tecnologiche, ma di garantire anche una forte presenza territoriale, portando un’innovazione di valore, sostenuta da un team competente e certificato.