Da BenQ un monitor per i design dell’immagine

Ora disponibile anche in Italia, il nuovo BenQ PD2500Q copre il 100% dello spazio colore sRGB e Rec. 709 ed è calibrato singolarmente in fabbrica

Si chiama BenQ PD2500Q ed è ora disponibile anche per il mercato italiano il primo display di BenQ calibrato singolarmente per garantire la precisione e la copertura al 100% del colore sRGB e Rec. 709.

Come riferito da Gennaro Frasca, Country manager di BenQ Italy, in una nota ufficiale: «Il BenQ PD2500Q incarna tutto l’impegno profuso da BenQ nel migliorare sempre di più le prestazioni dei display professionali. Calibrare ogni singolo monitor che esce dalla fabbrica è un investimento significativo ma determinante per potere mettere i designer nelle condizioni di lavorare nelle migliori condizioni possibili».

Colore certificato ed estrema qualità d’immagine

Dotato di pannello IPS LED QHD (2560×1440) 2K da 25 pollici, BenQ PD2500Q esalta i dettagli più fini nel design professionale con una chiarezza e una profondità d’immagine eccellenti. Per assicurare i risultati migliori al proprio lavoro, il BenQ PD2500Q aggiunge la certificazione Technicolor Color per rispecchiare esattamente gli standard cromatici di Hollywood e dell’industria dell’intrattenimento.

Calibrazione individuale

La calibrazione effettuata singolarmente in fabbrica su ogni monitor assicura una prestazione cromatica precisa, omogenea, affidabile e corrispondente ai rigidi margini di tolleranza Delta-E e Gamma. A completamento di questo processo di personalizzazione, ogni BenQ PD2500Q presenta allegato il report dettagliato di convalida della calibrazione.

Funzionalità personalizzate progettate per i designer

Il BenQ PD2500Q offre un’ampia gamma di funzioni intelligenti specificatamente sviluppate per i progettisti dell’immagine, tra cui:

Modalità CAD/CAM : consente di ottenere un contrasto eccezionale per linee e forme nei disegni tecnici, accentuando i dettagli più fini in Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA o in altri software di design.

: consente di ottenere un contrasto eccezionale per linee e forme nei disegni tecnici, accentuando i dettagli più fini in Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA o in altri software di design. Modalità Animation : ottimizza la luminosità delle aree scure senza sovraesporre quelle luminose permettendo così di perfezionare con assoluta padronanza anche i lavori più complessi caratterizzati da immagini ombreggiate costellate da reticoli di dettagli.

: ottimizza la luminosità delle aree scure senza sovraesporre quelle luminose permettendo così di perfezionare con assoluta padronanza anche i lavori più complessi caratterizzati da immagini ombreggiate costellate da reticoli di dettagli. Modalità Darkroom: crea una luminosità d’immagine e un contrasto ottimali per lavorare in ambienti scuri in fase di post-produzione, ottenendone una chiarezza eccellente e vividi dettagli.

Ideale per l’utilizzo a monitor affiancati in ambienti creativi, il pannello da bordo a bordo con cornici ultrasottili del BenQ PD2500Q massimizza lo spazio di lavoro con il minimo impatto, mentre la sua capacità di ruotare di 90° e il piede con altezza regolabile lo rendono versatile e in grado di garantire il massimo della produttività.

Progettato per supportare l’utilizzo affiancato di più display senza soluzione di continuità grazie al sistema Multi-Stream Transport (MST), il BenQ PD2500Q è dotato di DisplayPort multiplo, mini DisplayPort, HDMI, USB 3.1 Gen1, cuffie e porte audio omnicomprensive per Windows, Mac o dispositivi mobili.