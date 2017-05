Appuntamento a settembre con Power Fortronic 2017

Si terrà a Reggio Emilia il 20 e 21 settembre la 14esima edizione dell’unico evento italiano nel settore dell’elettronica di potenza

Si terrà i prossimi 20-21 settembre a Reggio Emilia, nel cuore della Motor Valley, la 14esima edizione di Power Fortronic, evento di riferimento per chi opera nel settore dell’elettronica di potenza in Italia.

Ospitata nell’esclusivo showroom “Ruote da Sogno”, alla manifestazione organizzata da Assodel, la Federazione Distretti Elettronica Italia, in collaborazione con il Consorzio Elint, hanno aderito oltre 70 espositori che si riuniranno sotto un format rinnovato per ospitare non solo tecnici e progettisti di settore, ma anche manager che desiderano aggiornarsi e avere una vision di mercato su tutta la filiera e sul management del settore dell’elettronica di potenza.

Le manifestazioni a calendario

La grande novità dell’edizione 2017 è rappresentata dalle due giornate di manifestazione durante le quali si svolgeranno sia una plenaria strategica dedicata al mercato, sia una plenaria tecnica.

Il primo giorno, a inaugurare la sessione convegnistica sarà l’intervento di Yole Devéloppement dal titolo: “The Future of Power Application and the Impact of Power Semiconductor”, a cui seguiranno interventi di esperti e aziende sui temi dell’Industry 4.0 e delle ultime soluzioni IIoT – Industrial Internet of Things.

La giornata terminerà con una tavola rotonda dedicata alla fabbrica 4.0.

Lo scopo di questo nuovo convengo è quello di aiutare le aziende a tutti i livelli, dai progettisti ai manager, a supportare e gestire le proprie soluzioni innovative.

Il secondo giorno, durante la plenaria tecnica dal titolo “The ultimate power technologies”, le principali aziende del settore presenteranno le maggiori innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato.

Arene Multiplayer: all’interno dell’area espositiva di 2.000 mq, sono state progettate delle arene in cui sarà possibile seguire brevi dimostrazioni e interventi dei maggiori produttori e distributori del settore.

Una possibilità unica per toccare con mano le soluzioni più innovative in ambito automotive, medicale, strumenti di misura e non solo, lasciando anche spazio alle novità in termini di standard e normative.

Al termine della prima giornata, il 20 settembre, si terrà l’annuale Gala Assodel, durante il quale verranno assegnati gli Award Assodel ai Best Manufacturer dell’industria elettronica. La serata rappresenterà un’importante opportunità di networking tra fornitori, clienti e partner per conoscersi e confrontarsi.

Dedicato a progettisti, system engineer e responsabili acquisiti, ma anche a consulenti tecnici, manager e maker, il Power Fortronic racchiude tutti gli ingredienti per aiutare le aziende non solo a integrare soluzioni innovative all’interno dei propri processi, ma anche a implementarle in modo semplice e rapido, fornendo tutto il know-how necessario a comprendere il ruolo dell’elettronica di potenza nel panorama delle ultime tendenze tecnologiche, come l’Industria 4.0 e l’IoT.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo dell’evento, cliccate QUI.