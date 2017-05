Conversione documenti: Avanquest rilascia Expert PDF 11

Il software per creare, convertire, modificare e condividere in sicurezza i file PDF è disponibile nelle versioni Home, Professional e Ultimate, da 29,99 a 119,99 euro ivate

Avanquest ha annunciato la disponibilità di Avanquest Expert PDF 11.

La soluzione PDF completa con tutte le funzioni necessarie per creare, convertire, modificare e condividere in sicurezza i file PDF è già disponibile presso i migliori rivenditori di prodotti per l’informatica e sul sito della società nelle versioni Expert PDF Converter 11 (al prezzo di 29,99 euro‚ IVA inclusa), Expert PDF Home (49,99 euro‚ IVA inclusa), Expert PDF Professional (79,99 euro‚ IVA inclusa), Expert PDF Ultimate (119,99 euro‚ IVA inclusa).

Le principali funzionalità della versione Professional

La versione Professional proposta dal fornitore di soluzioni software per uso personale e professionale, legge file PDF, file .ePub e fumetti (.cbr / .cbz), accede e salva file dal cloud. Non mancano, poi, collegamento a OneDrive, Google Drive, Dropbox e Box e la possibilità di lavorare su due documenti sullo stesso schermo con visualizzazione affiancata.

In termini di condivisione dei file, la versione Professional offre conversione precisa di documenti senza perdita di informazioni e recupero integrale di elementi e layout con possibilità di modificarli.

Inoltre, il modulo di conversione PDF è direttamente accessibile dal desktop Windows per un più rapido utilizzo, mentre è possibile effettuale la conversione di qualunque documento PDF in Word, TXT e RTF, e nei formati immagine PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF, nonché Excel, PowerPoint, HTML per ricerche e modifiche.

È, inoltre, possibile creare PDF da qualunque applicazione per pc dotata di menu di stampa ed effettuare la conversione mediante semplice clic con il pulsante di destra del mouse, mentre la condivisione diretta per email consente invio diretto dei file PDF generati come allegati di messaggi in Microsoft Outlook.

Chiudono il quadro delle funzionalità della versione Professional, la possibilità di unire e separare diversi documenti in o da un unico file PDF e il salvataggio dei profili di conversione e relativa applicazione ai nuovi documenti PDF.

Modifica di file PDF

Strumenti di modifica avanzati per tagliare, copiare, incollare, eliminare e ridimensionare testi e figure di documenti PDF.

Modifica delle immagini: eliminazione, aggiunta e modifica delle immagini (ridimensionamento, rotazione, compressione).

Gestione di segnalibri per una facile consultazione dei documenti PDF.

Modifica di più documenti PDF tramite schede Strumenti di disegno: inserimento di linee, rettangoli, ovali, curve di Bezier.

Inserimento di collegamenti ipertestuali e URL nei documenti PDF. Libreria di timbri: aggiunta di timbri predefiniti e relativa personalizzazione tramite effetti di transizione, rotazione ecc.

Creazione di filigrane: aggiunta, rimozione e modifica di filigrane personalizzate. Layout dei documenti: spostamento, eliminazione, estrazione, inserimento, ritaglio, rotazione e copia di pagine. Illimitate possibilità di impaginazione del PDF finale.

Allegati: possibilità di allegare file di qualunque tipo (ad es. video) a un PDF.

Numerazione Bates: ampiamente utilizzata in alcuni campi professionali (affari legali, contabilità ecc.), questa funzione viene utilizzata per annotare tutti i file PDF e facilitare la ricerca di ciascun documento.

Strumenti di ottimizzazione per la compressione di file PDF.

Accesso diretto ai file PDF più utilizzati, grazie all’elenco di segnalibri.

Aggiunta di intestazioni e piè di pagina, filigrane e altri tipi di testo in tutte le pagine di un documento.

Creazione di moduli interattivi

Conversione automatica di un file PDF in un modulo PDF personalizzato, compilabile direttamente a schermo mediante un semplice editor PDF.

Creazione/pubblicazione di NUOVI moduli PDF interamente personalizzati con caselle di testo, pulsanti di opzioni, caselle di controllo, elenchi a discesa e pulsanti di azione (Invia, Invia come messaggio e-mail, Stampa ecc.).

Modifica di testo e oggetti nel modulo: carattere, colore, spessore della linea, opzioni di visualizzazione ecc.

Inserimento di script.

Supporto Javascript per gli utilizzi più comuni.

Associazione di azioni a oggetti all’interno di un modulo: inserimento automatico, apertura di pagine Web ecc.

Esportazione e importazione dei dati dei moduli nei file PDF e dei dati dei file PDF nei campi dei moduli.

Protezione e firma di file PDF