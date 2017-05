Appuntamento a Taipei per lo storage di Thecus

By

Al Computex 2017, di scena a Taipei dal 31 maggio al 2 giugno, Thecus si appresta a presentare tutta una serie di novità

In occasione dell’evento, il vendor, che ha abbracciato l’evoluzione dell’ecosistema Network Attached Storage offrendo ai consumatori un metodo più sicuro, veloce e affidabile per memorizzare le sempre più vitali informazioni personali digitali, presenterà diverse soluzioni storage.

Ad aprire le danze ci pensa ThecusOS 7, l’ultima versione di un sistema operativo NAS user-friendly che, basato su un nuovo framework software, offre un rendering delle pagine web migliorato per aumentare la velocità di esecuzione.

Nuovi NAS casalinghi affidabili

N2350 e N4350

Questi versatili NAS offrono uno strepitoso valore e le funzionalità necessarie a soddisfare qualsiasi esigenza degli utenti SOHO. Sono basati su ThecusOS 7 e hanno memoria DDR4 e processori dual-core.

Un NAS 4-bay di fascia premium in formato rack

Serie N4910U

Questa unità in format rack con ingombro 1U versatile e compatta è stata progettata per offrire alle aziende di piccole e medie dimensioni in fase di crescita uno storage con resilienza senza compromessi e prestazioni multi-threaded elevate. È basata su ThecusOS 7 e ha memoria DDR4 e processori Intel Skylake dual e quad-core.

NAS 4-bay affidabili in formato rack 1U

Serie N4820U-R/S

Queste unità rack 1U affidabili e robuste sono in grado di gestire nel migliore dei modi le esigenze di storage di SOHO e PMI. Basate su ThecusOS 7 hanno memoria DDR3 e processore Intel Apollo Lake.



Storage enterprise più veloce e affidabile

Serie N8910, N12910 e N16910SAS

Queste eccellenti soluzioni di network attached storage a 8-bay, 12-bay e 16-bay offrono scalabilità massiccia, velocità incredibile e affidabilità senza compromessi per prestazioni ottimali nella memorizzazione dei dati. Basate su ThecusOS 7, hanno memoria DDR 4 e processori Intel Sylake

La serie LightningPRO: i sistemi All-Flash

SC180 e SE300

La serie LightingPRO di Thecus comprende i modelli SC1280 e SE300. Il primo occupa un modulo 1U negli armadi standard e offre 360K IOPS in continuo attraverso 10 unità SSD SATA sostituibili a caldo. Il modello SE300, invece, offre maggiore potenza, pur occupando comunque un solo modulo 1U. Grazie a otto SSD che utilizzano l’interfaccia NVMe si possono ottenere velocità di trasferimento dati elevatissime: 700K IOPS per operazioni di scrittura in ordine casuale di 4KB, che contribuiscono ad accelerare l’intero sistema.