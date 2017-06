APG Cash Drawer stringe l’accordo di distribuzione con EET Europarts

Il fornitore internazionale di soluzioni per la gestione del denaro ottimizza il tempo di fornitura prodotti grazie alla nuova collaborazione con EET Europarts

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

Nel mese di Maggio, APG Cash Drawer, produttore mondiale di soluzioni per la gestione del denaro, continua la sua rapida crescita annunciando il nuovo accordo di distribuzione europeo con EET Europarts. La nuova partnership estende la portata di APG in tutta l’area EMEA, rispondendo così all’aumento della domanda da parte dei consumatori nel competitivo mercato dei POS.

Grazie a questo accordo, i rivenditori e gli ISV di EET Europarts potranno iniziare a ordinare prodotti APG che si integrano perfettamente con gli articoli offerti dai partner di EET Europarts per periferiche POS, soluzioni tecnologiche e mobilità. Il patto prevede una missione unificata per fornire rapidamente i più recenti cassetti POS a rivenditori di tutto il mondo, con maggiore attenzione ai settori alimentare, alberghiero e QSR.

“APG Cash Drawer si rivolge alle aziende di tutto il mondo”, ha dichiarato Andrew Carr, amministratore delegato europeo di APG. “L’ecosistema POS sta evolvendo ed è importante per noi ampliare la portata dei partner in tutta EMEA. La collaborazione con EET Europarts avrà un ruolo fondamentale per sostenere la nostra visione di miglioramento globale dell’efficienza e della sicurezza nel punto vendita. Desideriamo implementare nuove tecnologie in Europa e non solo. Per raggiungere questo ambizioso traguardo, abbiamo bisogno di partner che possano fornire rapidamente il prodotto attraverso il canale di distribuzione”.

“Siamo davvero orgogliosi di questa nuova partnership con APG”, afferma Richard Gregoire, Direttore EMEA, POS & Auto-ID del gruppo EET. “Crediamo che APG sia il leader nel mercato dei cassetti POS e questa stretta collaborazione conferma il nostro impegno a soddisfare la crescente esigenza dei nostri rivenditori e ISV di avere accesso alla gamma completa della migliore offerta. Inoltre, questa partneship conferma la nostra strategia di espansione nel campo POS, in tutta la regione EMEA, e di sviluppo del nostro portafoglio prodotti per continuare a creare soluzioni POS a valore aggiunto per i nostri clienti “.

Informazioni su APG Cash Drawer

APG Cash Drawer, con oltre 38 anni di esperienza, produce un’ampia gamma di cassetti POS ad alta resistenza ed affidabilità, subito disponibili alla vendita. APG si è affermata come fornitore leader di soluzioni per la gestione del contante nei settori retail, alimentare, alberghiero. Che si tratti del cassetto per usi generici, di soluzioni progettate su misura o del cassetto elettronico SMARTtillTM, i prodotti APG vantano tecnologie innovative che aumentano l’efficienza e la sicurezza presso il punto vendita.