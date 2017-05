Datacenter: da Eaton un Mobile Tech Day contro lo spreco energetico

Il tour organizzato in truck per far toccare con mano le soluzioni e offrire un utile momento di formazione ha già lasciato l’Italia e si appresta a proseguire il suo tragitto in Europa

Si chiama “Mobile Technology Day” il tour europeo organizzato da Eaton per sensibilizzare le aziende sul tema di un migliore utilizzo energetico.

Il progetto, che ha già toccato Germania e Svizzera prima di approdare in Italia con quattro appuntamenti che si sono svolti a Roma, Forlì, Treviso e Milano, arriverà anche Francia, Irlanda e Inghilterra.

Si tratta di un concetto innovativo pensato per combinare all’interno di un truck l’esposizione delle ultime tecnologie e soluzioni dell’azienda offrendo un momento di approfondimento e formazione.

Quest’ultimo è stato appositamente pensato per sensibilizzare le aziende sull’importanza di un migliore utilizzo energetico anche nell’ottica dell’evoluzione di Industria 4.0, che passa dalla realizzazione di datacenter più efficienti e affidabili, dalla digitalizzazione di macchine e processi, nonché tramite il coinvolgimento degli E.S.Co., attori concreti del cambiamento che potranno contribuire a razionalizzare l’utilizzo energetico con le nuove tecnologie.

“Il Digital Manufacturing, ovvero la rivoluzione industriale guidata da iniziative politico-industriali nei Paesi industrialmente avanzati, rappresenta una realtà in forte crescita anche nel nostro Paese. Questo processo di digitalizzazione vede nell’energia elettrica una componente strategica e indispensabile per l’innovazione, la cui ottimizzazione è fondamentale per favorire una maggiore competitività e diminuire l’impatto della manodopera a favore dell’inserimento di personale qualificato. È quindi fondamentale operare un’azione di sensibilizzazione sui vantaggi concreti che un migliore utilizzo energetico può portare alle aziende. È proprio con questo obiettivo che nasce l’iniziativa del Mobile Technology Day, a conferma della mission di Eaton, da sempre impegnata nel miglioramento della sicurezza, dell’affidabilità, dell’efficienza e della sostenibilità al fine di generare valore per i clienti, le aziende, i dipendenti e la comunità”, dichiara Stefano Bellotti, Marketing Manager di Eaton Italia.

Protagonista del Mobile Technology Day la tecnologia di Eaton per il datacenter, il cui ruolo è sempre più strategico e critico all’interno del business, in quanto facendo leva sulla gestione dell’alimentazione elettrica e delle condizioni ambientali, permette di abilitare maggiore efficienza, scalabilità rapida e ottimizzazione delle risorse It.

Le soluzioni di Eaton consentono di ottenere un datacenter ottimizzato per prestazioni con un’affidabilità senza pari, sviluppate per rispondere a tre questioni fondamentali: maggiore efficienza senza sacrificare la qualità, un design più flessibile del data center e un rapido time-to-market della soluzione.

Maggiore efficienza senza sacrificare la qualità

Eaton fornisce soluzioni mission-critical, che includono protezione di backup dell’energia e attrezzatura di distribuzione, al fine di garantire un flusso stabile di energia di alta qualità. Queste contribuiscono all’efficientamento delle risorse del business (includendo elettricità, acqua, persone, processi, spazio e capitale) e offrono un mix di comprovata esperienza e innovazione. Le soluzioni Eaton garantiscono, inoltre, la continua accessibilità dei dati e la loro corretta conservazione; ottimizzano la temperatura del datacenter e incrementano la capacità individuale del rack in modo da ridurre la dipendenza dal CRAC. A ulteriore supporto delle aziende, Eaton può contare su un team globale di oltre 2.000 persone che offre manutenzione preventiva, risoluzione dei problemi, diagnostica e servizi volti a mantenere il data center attivo e sempre affidabile.

Per un design più flessibile del datacenter

Gli esperti di Eaton supportano i clienti nella progettazione e nell’implementazione di datacenter olistici sia espandendo le infrastrutture esistenti, sia progettando nuove soluzioni che possono essere scalate a seconda della specifica esigenza. Modularità, flessibilità e proporzionalità aiutano le aziende nella gestione di un sistema It con elementi che possano adattarsi con rapidità ai cambiamenti, comprendendo soluzioni di virtualizzazione, razionalizzazione dell’infrastruttura di dati e integrazione della gestione It e delle operazioni del datacenter, per il miglior ritorno sull’investimento.

Le soluzioni di Eaton sono compatibili con prodotti e applicazioni chiave dei principali player It, compresi VMware, Red Hat, Microsoft e molti altri.

Un rapido time-to-market della soluzion

Eaton dispone di un ampio portfolio di prodotti progettati per installazioni rapide e con il minor quantitativo di errori. Insieme agli ingegneri de data center, l’azienda è in grado di supportare una progettazione, costruzione e avvio più rapidi, al minor costo totale di proprietà (TCO). Le soluzioni di Eaton sono pensate per migliorare le tempistiche di risposta all’evoluzione It e garantire la prevedibilità del time to market. Le capacità di project management, inoltre, supportano le aziende nella panificazione e nell’implementazione di soluzioni personalizzate, mentre i subsistemi pre-testati e pre-costruiti (che comprendono UPS e switchgear) consentono una più rapida installazione e avvio dell’infrastruttura.

“Eaton si è sempre distinta nel mercato data center per il proprio valore in termini di assistenza clienti, per l’ampiezza del portfolio di prodotti all’avanguardia e servizi completi, nonché per il programma di gestione dell’intero ciclo di vita delle soluzioni. Per decenni abbiamo supportato il mercato nella realizzazione di datacenter affidabili e abbiamo dimostrato la nostra flessibilità e capacità di adattamento alla rapida evoluzione del settore”, afferma Stefano Cevenini, Product Manager Power Quality e IT Channel & Data Center Segment Marketing Manager di Eaton Italia. “Qualsiasi sia l’esigenza, la dimensione e il carattere del business, Eaton fornisce soluzioni in grado di aiutare le aziende a gestire l’energia del datacenter come un asset strategico in grado di generare benefici reali per l’azienda estesa. Da una soluzione UPS semplice e affidabile fino a un’implementazione di un progetto complesso e su larga scala, Eaton è il partner ideale per intervenire in qualsiasi fase del ciclo di vita fornendo energia al datacenter e massimizzare l’investimento, in termini di costi e risorse. Ne sono esempio i casi di successo già realizzati per brand di primo livello come Facebook, progetti di difficile implementazione come quello di Bahnhof in Svezia che sottolinea la flessibilità delle nostre soluzioni e Previder, cliente che testimonia la rapidità del time-to-market”.