Euei cresce e cerca partner commerciali

Per commercializzare TCS e SurfIn, la startup innovativa di Modena Euei cerca realtà con competenze specifiche e presenza capillare sul territorio

Devono avere competenze specifiche e capillare presenza sul territorio italiano le realtà interessate a diventare partner commerciali di Euei.

La startup innovativa di Modena le ricerca per aprire un canale di commercializzazione per due dei prodotti presenti nel suo portafoglio: TCS – The Configuration Server – e SurfIn Captive Portal in Cloud per la gestione ospiti.

La prima è una soluzione flessibile per controllare, in modo semplice e accurato, tutti gli apparati, il loro inventario, l’ubicazione geografica, la collocazione logistica/fisica. Inoltre, TCS permette di gestire il backup delle configurazioni degli apparati presenti in azienda, indipendentemente dalla loro posizione e organizzarli secondo la loro tipologia o il loro produttore. Il prodotto è adatto a installazioni, dalle più piccole a quelle molto grandi per le quali il partner vorrà fornire un sistema di backup centralizzato.

SurfIn, invece, è un captive portal sicuro, versatile e personalizzabile, progettato per abilitare la connessione di utenti mobili e ospiti. SurfIn si integra con database RADIUS che regola i meccanismi di autenticazione. È possibile inoltre creare accessi senza scadenza temporale per gli utilizzatori la cui permanenza può perdurare per più giorni o settimane.

“Con TCS e SurfIn, i nostri partner potranno mettere a disposizione dei propri clienti soluzioni estremamente innovative, di facile gestione, a prezzi competitivi, in grado di sfruttare le nuove tecnologie e adattabili ad aziende di tutti i settori” hanno affermato Marco Biagioni e Andrea Carani, co-fondatori di Euei.

Numerosi sono i clienti che già si sono affidati a Euei, che con TCS e SurfIn, ha risposto efficacemente alle loro esigenze.

Euei affiancherà i nuovi partner con un percorso di formazione tecnica e commerciale attraverso giornate di approfondimento. Inoltre, chi aderirà avrà a disposizione un sales kit composto da documentazione, presentazioni di prodotto con prezzi, video, versioni demo e supporto.