Per VoipVoice è tempo di Partner Meeting Tour

Al via il primo Partner Meeting Tour organizzato dalla toscana VoipVoice per approfondire in otto appuntamenti il tema del VoIp e reclutare nuovi partner

Saranno concentrati nel mese di giugno gli otto incontri messi a punto da VoipVoice che, dopo il successo delle prime tappe tenute in Sicilia lo scorso aprile, ha deciso di mettere a punto otto appuntamenti in altrettante città italiane per approfondire in modo capillare tematiche legate al VoIp, rafforzare i legami già esistenti e stringere nuovi accordi e partnership.

Obiettivo: far conoscere alle aziende di tutta Italia le grandi potenzialità di una tecnologia funzionale, innovativa, consolidata e in continua espansione e che, secondo le stime di Research and Markets, entro il 2020 raggiungerà oltre 348 milioni di utilizzatori, per un valore di mercato pari a 136,76 miliardi di dollari.

Dopo gli Area Manager, VoipVoice punta a 300 partner

Come sottolineato in una nota ufficiale da Simone Terreni, Managing Director VoipVoice: «È il momento della connettività. L’Italia è pronta a passare al digitale; le aziende che non si dotano di VoIp non sono competitive, non restano al passo coi tempi. Ecco l’idea del Partner Meeting Tour: un progetto nato in seguito alla creazione degli Area Manager, nuove figure professionali inserite all’interno dell’organico VoipVoice e che giocheranno un ruolo fondamentale in ognuna delle tappe organizzate. Parleremo dei buoni motivi per scegliere il VoIp con l’obiettivo di portare 300 aziende sul nostro pianeta VoIp, sfruttando ogni singolo evento per creare nuove opportunità di crescita per tutti».

Installatori telefonici benvenuti

L’evento è gratuito ed è aperto sia ai partner VoipVoice sia a tutte le aziende interessate al mondo del VoIp e agli installatori telefonici, per approfondire temi legati alle ultime novità di settore e partecipare al workshop formativo sulle tecniche di vendita per il VoIp tenuto da Simone Terreni.

L’azienda sarà poi presente l’8 e il 9 giugno a Smau Bologna e ha già previsto un nuovo nuovo Partner Meeting Tour a settembre, che si terrà in Toscana, Piemonte e Lombardia.

Di seguito il calendario del mese di giugno con i link utili alle iscrizioni: