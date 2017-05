Gestione delle postazioni: la vision di Praim

Semplificazione e ottimizzazione le parole d’ordine

Praim, produttore globale di soluzioni Thin & Zero Client, supporta le aziende nella riduzione della complessità di gestione delle postazioni di lavoro. Oggi, la rivoluzione digitale sta modificando in modo significativo l’approccio al lavoro, con l’introduzione sempre più massiccia di dispositivi mobili e applicazioni che garantiscono connettività e operatività in qualsiasi momento e luogo.

Di conseguenza, la necessità di aggiornare sempre più velocemente le infrastrutture IT e inserire all’interno delle organizzazioni nuove applicazioni, spesso provenienti da molteplici fornitori, rende sempre più complessa la gestione delle postazioni di lavoro. Inoltre, con il consolidamento del cloud computing, spesso utilizzato in Italia in modalità ibrida, essere in grado di mantenere le connessioni costantemente aggiornate e poter distribuire le applicazioni velocemente e in maniera differenziata è un requisito fondamentale.

Per aiutare le aziende nella corretta migrazione e creazione di ambienti cloud efficienti, Praim offre una suite completa di soluzioni per la definizione e la gestione di postazioni di lavoro flessibili, sicure e scalabili. I prodotti inclusi sono: la console di gestione ThinMan, i software ThinOX4PC e Agile e le soluzioni Thin & Zero Client.

ThinMan

ThinMan permette di eseguire operazioni di gestione e manutenzione in modo programmato e grazie al sistema di profilazione è possibile amministrare in modo automatico anche i gruppi più eterogenei di dispositivi e utenti. Grazie alla semplice interfaccia grafica e ai menu contestuali è possibile effettuare le operazioni di accensione, spegnimento, aggiornamento, controllo e assistenza remota, il tutto da un unico strumento.

ThinMan offre inoltre un sistema avanzato di profilazione dei device e degli utenti per l’esecuzione automatizzata di tutte le operazioni della console, facilitando il lavoro degli amministratori di sistema e implementando delle solide procedure di business continuity per le postazioni di lavoro.

Le funzionalità di gestione e controllo remoto dei dispositivi possono essere estese a dispositivi di tipo PC convertiti a Thin Client grazie al software ThinOX4PC, oppure a PC con sistema operativo Windows che installino la soluzione Praim Agile.

Agile: la nuova versione

La nuova release di Agile, la soluzione software installabile su dispositivi Windows, è disponibile come funzionalità Agile Mode in tutte le soluzioni Thin Client Praim Windows Embedded Standard 7 e Windows 10 IoT, ed è installabile anche su PC che utilizzano i sistemi operativi Windows 7 e Windows 10, per garantire flessibilità e agevolare tutte le operazioni di accesso ad applicazioni e risorse, senza alcun rischio di manomissione dei dispositivi.

ThinOX4PC

ThinOX4PC è la soluzione software progettata per convertire i PC in Thin Client e beneficiare di tutti i vantaggi di user experience e di management experience, senza la necessità di acquistare un nuovo hardware. La divisione IT non ha più necessità di utilizzare diversi tool di gestione, utilizzando una piattaforma unificata stabile, sicura e leggera.

Le soluzioni Thin & Zero Client comprendono una vasta gamma di dispositivi ottimizzati per l’accesso ad infrastrutture VDI e cloud.

“In un momento frenetico caratterizzato da continui cambiamenti a livello tecnologico, è importante fornire certezze ai responsabili IT. Questa è una delle nostre responsabilità, di supportare le aziende per semplificare la gestione delle postazioni e dei dispositivi – spiega Stefano Bonmassar, Chief Sales & Marketing Officer di Praim -. Con la nostra gamma di soluzioni desideriamo ottimizzare tempi e risorse dei nostri clienti, per consentire loro di focalizzarsi sulle attività di core business, con un’infrastruttura agile, veloce, dalle elevate prestazioni”.