Nuove workstation CELSIUS da Fujitsu

Sono progettati per offrire nuove funzionalità di visualizzazione e personalizzazione i tre nuovi modelli di workstation della linea CELSIUS presentati da Fujitsu.

Tra i nuovi modelli, la nuova CELSIUS J550/2 è la più piccola e potente small form factor workstation mobile del settore grazie all’integrazione con le schede grafiche full-height fino all’ultima NVIDIA Quadro P2000. Nonostante le sue dimensioni compatte di 10 litri, questo modello è in grado di supportare fino a 11 monitor di cui tre guidati dalla scheda grafica Intel HD Graphics P530 e gli altri otto da due schede grafiche NVIDIA Quadro P600. Questa funzionalità la rende ideale per le situazioni dove sono previsti più monitor come le sale di controllo e sorveglianza, le trading room, oltre ai tradizionali scenari di casi di utilizzo 2D e 3D.

La capacità di calcolo molto superiore rispetto ai desktop standard o ai notebook permette di gestire progetti complessi, grazie anche alla incredibile potenza fornite dalla schede grafiche professionali NVIDIA Quadro, dalla potenza di elaborazione Intel Workstation Xeon, dallespandibilità e dall’affidabilità che le rendono la prima scelta per ingegneri, architetti e creatori di contenuti in ciascun settore, in ufficio o in mobilità.

Jon Peddie, presidente di Jon Peddie Research, ha affermato: “Il mercato delle workstation presenta un andamento molto positivo con una crescita del 9% nel 2016 e un tasso di crescita annuo del 5% negli ultimi cinque anni. Le workstation come la nuova serie CELSIUS di Fujitsu possono avere quasi 70 volte le prestazioni di quelle che venivano utilizzate nel 1995. La necessità di tale tipo di prestazioni è principalmente determinata dall’aumento dell’utilizzo di animazioni 3D, creazione di contenuti digitali, scenari a più schermi, reti avanzate e progetti grafici. Stiamo assistendo a una notevole spinta nelle prestazioni per offrire queste esperienze immersive, insieme a una riduzione delle dimensioni, e Fujitsu è il leader tecnologico in questo settore”.

Nuova workstation mobile ad altissima sicurezza

L’elegante workstation mobile CELSIUS H770 da 39,6 cm (15,6 pollici) rappresenta la workstation mobile più sicura disponibile sul mercato grazie alla sua capacità biometrica, data da PalmSecure di Fujitsu, una tecnologia di autenticazione contact less non invasiva. È alimentata dall’ultima generazione della famiglia di processori Intel E3-1500M v6 e dalle ultime schede grafiche NVIDIA Quadro con un massimo di 1024 CUDA e dispone di un duplicatore di porte compatibile con sette modelli Fujitsu LIFEBOOK che lo rendono ideale per gli ambienti desktop condivisi.

Un nuovo standard di performance con un design salva spazio

A completare il trio dei nuovi arrivi è la workstation CELSIUS W570 desktop, che definisce un nuovo standard nelle prestazioni e nel risparmio dello spazio. Quasi il 30% più piccolo del suo predecessore, offre la stessa performance di un microtower da 21 litri. Il modello standard CELSIUS W570 è stato progettato essere in grado di lavorare con una potenza estremamente bassa (280W), mentre l’opzione W570power+ cable free offre una grande espandibilità e può essere potenziata con l’utilizzo di fino a tre moduli NVMe PCIe M.2 per capacità di lettura e scrittura super-veloci. Ulteriori innovazioni includono il cold-plug access, che consente di aggiungere, sostituire o aggiornare con estrema facilità i dispositivi di memorizzazione grazie all’accesso dalla parte anteriore del dispositivo. Progettata per essere pronto per le sfide del futuro, è in grado di supportare a livello professionale scenari di realtà virtuale completamente immersivi 3D, 90 fotogrammi al secondo, grazie alla scheda grafica professionale NVIDIA Quadro P4000.

Thomas Bretthauer, direttore workstation per la gestione dei prodotti globali di Fujitsu, ha aggiunto: “Le aziende, in particolare quelle dove è prevista molta progettazione, come quelle di architettura, ingegneria e costruzioni, stanno accelerando l’adozione della realtà 3D e virtuale. Essere in grado di visualizzare i prodotti e gli scenari consente loro di migliorare i cicli di pianificazione e di sviluppo, creando esperienze di vendita e di marketing immersive in showroom o durante gli eventi. Fujitsu con più di 26 anni di esperienza nella progettazione di workstation, ha creato la nuova linea CELSIUS in cui ha unito elevato livello di prestazioni e affidabilità, risparmio di spazio per i professionisti sul proprio posto di lavoro, oltre ad un elevato livello di sicurezza per chi è in viaggio”.