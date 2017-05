Etichettatura palmare: accordo Brother – 3M

Firmata partnership per la distribuzione esclusiva in Italia delle stampanti palmare e portatili e i relativi consumabili a marchio Brother

Brother Italia e 3M Italia hanno firmato un accordo di distribuzione esclusivo sul territorio italiano per il mercato elettronico delle soluzioni per etichettatura palmare.

3M si occuperà della distribuzione delle stampanti palmari e portatili e i relativi consumabili a marchio Brother, diventando il suo unico referente commerciale.

Quando si parla di impianti elettrici e di comunicazione dati, la soluzione di etichettatura deve essere resistente, affidabile e in grado di produrre risultati durevoli nel tempo. Le etichettatrici portatili Brother sono studiate appositamente per gli elettricisti per soddisfare questi standard elevati e garantire la facilità d’uso e la solidità necessarie. Per semplificare l’identificazione di cavi, canaline, interruttori e prese, Brother ha testato con attenzione le proprie etichette per provarne la resistenza all’abrasione, al caldo e al freddo intensi, alla luce solare, all’acqua e agli agenti chimici, con l’obiettivo di rendere sempre nitidamente leggibile il testo stampato. A differenza delle etichette tradizionali, la tecnologia dei nastri laminati TZe di Brother assicura la protezione del testo grazie ad uno strato laminato protettivo di polietilene trasparente.

Molte soluzioni 3M trovano applicazione nel mercato elettrico, settore in cui l’isolamento delle connessioni e terminazioni dei cavi rappresenta uno dei punti deboli degli impianti e proprio per questa ragione è necessario utilizzare prodotti di assoluta qualità per isolamenti duraturi nel tempo. La Divisione Mercati Elettrici di 3M realizza e perfeziona costantemente linee di prodotti che semplificano le lavorazioni e i processi per i professionisti del settore. Tra questi, i marchi 3M Scotchcast per Bassa Tensione, Cold Shrink per Media Tensione, le soluzioni 3M Grafoplast per la siglatura e i prodotti 3M Telecomunicazioni, composti da un’ampia gamma di sistemi per reti dati. Tra le soluzioni più innovative introdotte nel settore da 3M, la tecnologia Autorestringente per la Media Tensione, inventata e brevettata nel 1968, che ha coniugato la semplicità dell’installazione con un notevole aumento delle performance e della durata della parte terminale del cavo, e lo Scotch Super 33+ inventato nel 1946 e divenuto nel tempo strumento indispensabile del lavoro quotidiano di milioni di professionisti dell’installazione elettrica.