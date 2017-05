Successo assoluto per il printing firmato Mimaki a Fespa 2017

“Dare to print different”, non un semplice claim seguito alla lettera, ma una promessa mantenuta quella di Mimaki che, in occasione di Fespa 2017 (a cui è da ascriversi l’invito a “osare a stampare differente”), ha registrato “il più grande successo di sempre”, così come commentato a caldo da Ronald van den Broek, General Manager Sales di Mimaki Europe.

La casa nipponica si è, infatti, presentata alla manifestazione di Amburgo con numerose novità in anteprima assoluta e infinite possibilità applicative in due aree espositive: una dedicata alle soluzioni per Sign & Graphics e Industrial; l’altra ai sistemi per il textile printing. Il tutto spaziando dai quaderni alle scarpe, dal fashion all’home decor.

Tutte le novità sulle stampanti hitech

Nello specifico, sul più importante palcoscenico europeo hanno sfilato le dimostrazioni live realizzate con la nuova stampante 3D Mimaki 3DUJ-P, la cui commercializzazione è prevista entro la fine dell’anno.

Basata sulla tecnologia a getto d’inchiostro UV, è la prima stampante 3D al mondo in grado di lavorare in quadricromia, realizzando oggetti con un’eccezionale definizione dei dettagli in oltre dieci milioni di combinazioni cromatiche.

Altra protagonista indiscussa, la stampante tessile ad alta produttività Tiger-1800B, esposta nell’inedita versione con inchiostro a sublimazione. Proprio durante la manifestazione è stata siglata la prima installazione che avverrà a breve presso l’azienda tessile Estampados Perez di Mataró, nei pressi di Barcellona.

Ma non è l’unico successo per il textile printing firmato Mimaki.

I sistemi per la stampa diretta su tessuto Mimaki Tx300P-1800 e Tx300P-1800B si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento di “Migliore stampante tessile sotto i 100 m²/ora”.

Dotate dell’inedita tecnologia ibrida che consente l’impiego di inchiostri sia a pigmento sia sublimatici, senza la necessità di sostituire il sistema di erogazione, queste ultime garantiscono un incremento della produttività e della flessibilità, ottimizzandone le prestazioni e i tempi di realizzazione anche di campionature, basse tirature e prodotti personalizzati.

Un ulteriore riconoscimento è, poi, andato alla Mimaki UJF-MkII quale “Migliore stampante di oggetti”. Un successo quello di Mimaki che ha abbracciato tutta la tecnologia che vede l’azienda leader in settori che vanno dalla cartellonista alla grafica, dal tessile al promozionale, oggi anche 3D, fino ai diversi settori industriali. E a incoronare ulteriormente questa edizione di Fespa, l’ufficializzazione della nomina di Yuji Ikeda a nuovo Managing Director di Mimaki Europe.