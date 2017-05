Distrelec cresce nell’illuminazione e nella tecnologia laser

Il distributore online di componenti elettronici di alta fascia, ha annunciato di aver siglato due nuove partnership con Bivar e Laser Components

Le guide di luce della californiana Bivar e i componenti laser della tedesca Laser Components ampliano il portafoglio prodotti di Distrelec.

Il distributore online di componenti elettronici di alta fascia, ha, infatti, annunciato l’inserimento a listino di un nuovo assortimento innovativo di light pipes come alternativa conveniente alle complicazioni associate al trasporto della luce tra diversi ambienti.

Guide di luce rigide

Le soluzioni a installazione verticale a pressione di Bivar sono disponibili con sezioni di 3 e 5 mm, con forme arrotondate e di basso profilo e possibilità di montaggio frontale o posteriore. Le guide di luce installabili ad angolo retto su scheda a pressione sono disponibili in una varietà di soluzioni configurabili secondo le dimensioni delle lenti, i livelli e le stazioni. Le guide di luce in policarbonato a installazione verticale su scheda sono state progettate per essere utilizzate con i LED a montaggio superficiale. Sono offerte in diverse configurazioni, incluso il montaggio a pressione.

Componenti laser per un’ampia varietà di applicazioni

In riferimento all’ingresso a listino dell’offerta della già citata Laser Components, Distrelec è ora in grado di offrire laser puntiformi, lineari, a lungo raggio e a croce prodotti dalla società tedesca, con diverse lunghezze d’onda, versioni e colori. Per proporre un assortimento più completo possibile, Distrelec offrirà sul suo negozio online anche i supporti, le schede convertitrici IR, gli alimentatori per le connessioni M12 e gli occhiali protettivi per la regolazione dei laser.