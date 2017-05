ZTE modernizza la rete wireless anche in aeroporto

L’aeroporto di Changsha Huanghua, uno dei più trafficati della Cina, ha scelto la soluzione ZTE Qcell per modernizzare la propria rete wireless al fine di offrire ai propri utenti grandi volumi di dati, tassi di picco sorprendenti e numerose applicazioni IoT, grazie a le tecnologie 5G implementate sulle reti 4G esistenti. Nello specifico, l’avanzata soluzione […]

L’aeroporto di Changsha Huanghua, uno dei più trafficati della Cina, ha scelto la soluzione ZTE Qcell per modernizzare la propria rete wireless al fine di offrire ai propri utenti grandi volumi di dati, tassi di picco sorprendenti e numerose applicazioni IoT, grazie a le tecnologie 5G implementate sulle reti 4G esistenti.

Nello specifico, l’avanzata soluzione digitale indoor per il mobile broadband Qcell, che si avvale di tecnologia ultra-dense networking per eliminare le interferenze tra celle estremamente piccole e massimizzare il numero di celle per area, ha permesso di offrire in aeroporto una copertura del 100%, con velocità di connessione media di 166,24 Mbps.

Non a caso, nei field test, la filiale Hunan di China Telecom e ZTE hanno registrato tassi di download massimi pari a 282 Mbps e un servizio VoLTE basato su copertura Qcell, con video browsing eccellente, anche in movimento.

Come accennato in precedenza, l’applicazione di tecnologie 5G preUDN alla soluzione Qcell permette, inoltre, agli abbonati di trarre vantaggio dai benefici di una soluzione 5G su un’infrastruttura 4G, mentre l’aggregazione three carrier frequency-division multiplexing lanciata in aeroporto ha permesso di implementare anche un servizio video HD, in attesa di supportare a breve quello 4K e i servizi AR/VR.

I plus del computing mobile edge

Non da ultimo, estendendo i confini tradizionali dell’operatore ad applicazioni verticali, come i centri commerciali o gli aeroporti intelligenti, ZTE offre anche posizionamento indoor di alta precisione, servizi Internet of Things ed enterprise network. Inoltre, le funzioni di virtualizzazione della soluzione Qcell risolvono i tradizionali problemi di gestione delle antenne distribuite (DAS). Stato del dispositivo, connessione e comportamento dell’utente possono essere visualizzati su una mappa, mentre l’elaborazione immediata di eventuali anomalie di rete garantisce un’ottima user experience, operation e maintenance.

La modernizzazione dell’aeroporto Huanghua fissa un nuovo standard per le aerostazioni intelligenti. ZTE continuerà a sviluppare in questo settore anche in futuro, fornendo esperienze di viaggio connesse e divertenti e assicurando a operatori, aeroporti e utenti numerosi vantaggi.