Focus sull’Europa per le vendite indirette di SonicWall

SonicWall ha annunciato l’ingresso in azienda di Michael Berg (nella foto) nel ruolo di Senior Director of Channel Sales con un focus sull’Europa.

Ultimo “innesto” in ordine di tempo nel team globale Sales and Channel, Berg rafforzerà i già solidi rapporti di SonicWall con il canale europeo e potenzierà ulteriormente la relazione dello specialista in sicurezza con i distributori.

Berg supervisionerà in prima persona dalla sede svizzera tutte le strategie di go-to-market di canale, il recruitment e lo sviluppo dei partner, nonché l’implementazione del SonicWall SecureFirst Partner Program per favorire una crescita reciproca del fatturato.

“SonicWall ha già fatto registrare una trazione senza precedenti con i partner di canale a livello globale e in Europa sin dal giorno dello spin off dello scorso novembre che l’ha resa un’azienda di cybersecurity indipendente”, dichiara Steve Pataky, Vice President of Worldwide Sales and Channel. “Le competenze di Michael andranno a rafforzare le solide alleanze che stiamo creando con i partner di canale nella prossima fase della nostra crescita. Sono particolarmente entusiasta del fatto che Michael porti in dote una profonda esperienza nella gestione dei rapporti con i distributori, con i quali ci permetterà di instaurare collaborazioni ancora più proficue”.

Berg entra in SonicWall dopo oltre vent’anni di esperienza nel canale e nella distribuzione in Europa. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Channel Director presso Silent Circle, azienda di comunicazioni cifrate, per la quale ha guidato le attività commerciali con i distributori nel segmento dei dispositivi mobile. Prima ancora è stato Vice President of Project Management presso il distributore It ASBISc instaurando solide partnership di canale in EMEA. Berg ha sviluppato la sua conoscenza del mondo della distribuzione agli inizi della sua carriera, nei quindici anni spesi in Tech Data, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali in Germania e Svizzera.

“Dopo vent’anni a contatto con partner di canale e distributori, la realtà SonicWall mi ha colpito”, spiega Berg. “La corsa dei partner per entrare a far parte del SonicWall SecureFirst Partner Program dimostra come l’azienda possa vantare delle partnership di canale senza precedenti. Sono entusiasta di entrare in SonicWall in un momento in cui c’è grande spinta sul canale a livello globale, alimentata da una forte leadership, soluzioni innovative e un efficace programma di channel enablement”.