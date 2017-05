JDA Category Management sta al passo con il retail

Per soddisfare al meglio le aspettative degli acquirenti soprattutto a livello di store, piano e scaffale, dove è possibile influire sulle decisioni d’acquisto dei consumatori, JDA Software Group ha annunciato nuove funzionalità di JDA Category Management. Grazie a quest’ultime è ora possibile aumentare la collaborazione tra Category manager e Store manager, oltre che con i […]

Per soddisfare al meglio le aspettative degli acquirenti soprattutto a livello di store, piano e scaffale, dove è possibile influire sulle decisioni d’acquisto dei consumatori, JDA Software Group ha annunciato nuove funzionalità di JDA Category Management.

Grazie a quest’ultime è ora possibile aumentare la collaborazione tra Category manager e Store manager, oltre che con i produttori, ed essere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.

Con la trasformazione digitale in atto lungo tutta la supply chain diventa, infatti, indispensabile promuovere e migliorare la collaborazione tra retailer e produttori per creare piani di category management più fluidi e reattivi, in linea con le aspettative dei consumatori.

Come spiega in una nota ufficiale Todd McCourtie, Senior Director, Solutions Strategy di JDA: «Nell’attuale ambiente retail customer-centric, creare gli assortimenti giusti è fondamentale per la soddisfazione dei clienti e per la profittabilità. Abbiamo quindi potenziato JDA Category Management con l’obiettivo di fornire una piattaforma di category management ”always-on”, in grado di tenere il passo con il mondo retail. Abbiamo semplificato i processi di ottimizzazione dell’assortimento e dello spazio per consentire ai Category manager di creare non solo planogrammi customer-centric, ma anche di allineare retailer e produttori nel processo di pianificazione, per disporre di un assortimento più dettagliato e localizzato».

I clienti richiedono un’esperienza d’acquisto più significativa, fluida e personalizzata. Comportamenti, desideri ed esigenze degli acquirenti si evolvono in modo rapido. JDA Category Management supporta un processo di pianificazione più agile e proattivo, che possa tenere conto delle mutevoli dinamiche del mercato e permetta di ridefinire i piani nell’immediato.

I principali miglioramenti includono: